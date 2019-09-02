台股盤中－美中關稅開徵攻季線有壓 力守10600點關卡

美中自 9 月 1 日起互徵關稅，亞股今 (2) 日漲跌互見，其中，陸股三大指數不受影響集體走揚，台股則偏保守，電子三雄、台塑四寶走弱，早盤小跌 4.86 點開出，最低跌到 10589.42 點，午盤持續在平盤震盪，上攻季線 10661 點仍有壓，力守 10600 點關卡，今日成交量也未放大，預估量約僅千億元。

觀察權值股表現，股王大立光早盤黑翻紅後，又拉回平盤震盪；台積電股價走弱，跌幅約 0.6%；鴻海早盤則由紅翻黑，跌幅約 0.3%。

大型股及族群表現方面，被動元件族群延續上周力道，龍頭廠國巨，漲幅逾 3%，帶動其他個股同步走揚，包括智寶亮燈漲停，大毅漲幅逾 6%，天揚漲幅逾 4%，立隆電、聚鼎、華新科等表現不俗。

另外，市場看好 DRAM 價格可望第 3 季落底、第 4 季反彈回溫，華邦電盤中爆出逾 2000 張大量，漲幅逾 4%，南亞科、茂矽、晶豪科等表現也都在盤上。

生技族群同樣躍上盤面亮點，寶利徠、雙美開盤後隨即攻上亮燈漲停，也帶動其他個股同步上揚，展旺漲幅逾 9%，浩鼎、國光生、南光、承業醫、大學光等漲幅逾 4%，中裕、訊聯、佐登 - KY、大樹、高端疫苗等漲幅逾 2%。

法人表示，由於貿易戰和全球央行吹降息，多空變化多，台股要再攻上季線 10661 點相對有壓，大盤後續仍以區間整理的機率較高。