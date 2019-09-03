台股盤前－外資大翻多 指數上攻半年線、季線壓力

隨著外資期現貨翻多布局，台股昨 (2) 日尾盤前成功站穩紅盤之上，終場收 10634.85 點，上漲 16.8 點，成交值 1048.33 億元，三大法人均站買方，合計買超 58.7 億元，法人表示，加權指數面臨半年線和季線壓力區間，後續觀察美中貿易談判進度、國際債券變化，惟資金動能進駐，才有望推升台股上揚。

美中貿易戰持續升溫，美國從 9 月 1 日起，對智慧音箱、藍芽耳機等價值逾 1000 億美元的中國進口商品加徵 15% 關稅，中國也反擊，對美國進口的黃豆、肉類等品項，加徵 5-10% 關稅，中國商務部更針對價值 3000 億美元中國產品加徵 15% 關稅事宜，向世界貿易組織 (WTO) 提出告訴。

中國紫光集團宣布，旗下長江存儲公司，已開始量產 64 層 3D 儲存型快閃記憶體 (NAND Flash)，也是中國首度具有相關 NAND 晶片量產能力的中國廠商，法人表示，雖長江存儲技術層次，還不及三星、東芝、SK 海力士等指標廠，不過恐對台廠的旺宏、華邦電帶來壓力。

被動元件大廠國巨，近期持續調節大毅持股，昨日再出脫 9128 張大毅股票，交易總金額 3.26 億元，處分利益約 208.3 萬元，國巨 8 月 22 日至今與子公司國新投資，共處分大毅 9338 張，集團持股比重降至 1.4%，國巨表示，此財務投資調節並不會列入當期損益，對第 3 季財報及今年財報並沒有影響。

蘋果新 iPhone 即將發表，瑞銀證券指出，新 iPhone 下半年出貨量約 6800 萬支，與去年同期持平，全年出貨則年減 23%，其中台系供應鏈只看好台積電、大立光。

法人表示，美中貿易戰變幻莫測，中國出手反擊，向 WTO 提出告訴，再度為國際情勢添不確定因素，加上債券殖利率倒掛情形尚未改善，台股也面臨半年線和季線壓力，估有資金動能進駐，才有望推升台股上攻。