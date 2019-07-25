中國將聚焦區域金融改革 再降實質利率

昨 (24) 日中國國務院召開常務會議，會中聚焦區域金融改革試點，要求相關單位統籌運用各種金融工具，將實質利率有效壓低，支持中小銀行業發展，降低企業融資成本。

資料來源: wind

降低實質融資利率是中國近期在金融領域政策的主軸，在 6 月 26 日中國國務院會就強調要降低融資實質利率。

而這次中國國務院再度提到推動實質利率有效下降，是將「降實質利率」這個總體政策延伸至對區域金融改革的要求中。

而引導利率走向是央行的權責，中國人行今年以來對於降低融資成本，已經運用諸如全面降準、定向降準等工具。

對於利率的下一步改革，中國人行正在推動利率雙軌並軌制。中國人行官員指出，制度方向將提升貸款市場報價利率（LPR）對實質貸款利率引導作用。

隨著推動銀行業加強運用 LPR 作為實質貸款利率的參考指標，能順利將貨幣政策傳導至市場利率上，有利於降低實質利率。

中國人行行長易綱近期也表示，貸款利率定價機制要進一步改革，貸款基準利率會漸漸淡出，由市場化報價利率來取代貸款基準利率，同時參考中期借貸便利 (MLF) 等一系列市場化利率，共同引導實質利率走向。

此外，這次會議中還提出要明確目標，統籌推進區域金融改革創新，且談到深入推動先行先試的四個重點，包括以金融支持國家重大區域發展戰略、三農、科技創新及擴大金融對外開放等。

而上海證券交易所設立科創板，並試點註冊制可以說是區域金融改革試點的一個典型例子。它對支持區域發展、科技創新等提供有力支持。科創板作為一項改革工程，也需要很多配套制度，印證中國政府要求推動地方金融改革發展的政策。