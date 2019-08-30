元富證看境外資金匯回 將為券商捎來龐大商機

對投資人具相當大誘因的境外資金匯回專法 8 月 15 日正式上路，元富證券今 (30) 日指出，境外資金匯回專法為券商開拓一片商機，不論是在金融投資、間接投資都有極大的發揮空間，有機會在此回台資金中得利，而元富已整合旗下各部門，可提供一條龍的業務。

元富證總經理李明輝說明，境外資金匯回專法於現行已開放專法條例規定，境外資金匯回專法僅有 2 年生效期限，將採租稅優惠第 1 年 8%、第 2 年 10%，同時專戶資金需綁 5 年後可分 3 年取回的方式。

在資金其他運用方面，匯回資金 5% 可自由運用，但不得用於購置不動產；另 25% 可存入信託專戶或證券全權委託專戶從事金融投資；以及 70% 進行實質投資，資金若於期限內完成實質投資可退回前述的 50% 稅款，對投資人具相當大誘因。

李明輝強調，境外資金匯回專法為券商開拓一片商機，因此，元富證券領先同業提早整合公司資源，包括經紀部、承銷部、法人部、新金部、財富管理部、元富投顧和元富創投來共同規畫相關業務。

其中，在證券商財富管理業務中，李明輝說，包括基金、債券、股票及 ETF、特別股和結構型商品等可供投資，而除了可透過特定金錢信託方式管理運用外，也得以承作信託全權委託業務，可依照客戶需求，提供不同資產管理運用方式。

另一方面，元富結合經紀業務、債券、衍生性金融商品以及財富管理業務，可協助客戶達到活化資產、資產配置和財富增值的效益。

此外，透過元富創投或是私募股權方式，對匯回資金 70% 運用於實質投資於重要政策領域產業，可給予輔導與協助。

整體來看，無論是 70% 的重要政策領域產業投資、25% 的金融投資、或是 5% 的自由運用，在券商積極的爭取相關業務下，可望成為券商業績成長的新一波動能。