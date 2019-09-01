中韓面板廠減產但仍有新產能規劃 未來2年面板價格仍有壓

全球面板價格近年來因整體產能供過於求、產業競爭壓力下，跌價趨勢明顯，雖然市場認為，在韓國、中國廠商陸續傳出調整產線、減產計畫，跌價趨勢可望趨緩，但產業人士指出，短期內雖然能緩解供過於求狀況，但隨著中國廠商還有新產線將開出，預期未來 1-2 年內面板價格仍將面臨龐大壓力。

產業人士指出，即使近期韓系面板廠將部分 LCD 產能轉換為 OLED、中國廠商則有減產計畫，短期雖能減緩供過於求的狀況，但仍無法扭轉面板價格跌價的趨勢，預期未來 1-2 年內面板產業供給過剩的情況仍然會存在，主因是中國廠商雖然有減產，但仍有許多 8.5/10 代廠即將開出，而這些建廠計畫幾乎都是由中國政府政策推動，預期將不會遞延或取消建置。

根據研調機構 IHS 統計，8 月各尺寸電視面板價格仍月減 5-10%，幾乎所有尺寸電視面板價格都創新低，預期 9 月面板價格還可能進一步持續下跌，群智諮詢 (Sigmaintell) 則指出，全球電視面板市場仍有供過於求的情況，廠商庫存壓力大，今年呈現旺季不旺的現象，未來 1-2 年面板價格恐將持續面臨龐大壓力，價格難有顯著回升。

觀察近期面板廠產能產線布局，包含中國京東方、華星光電都因為市況、庫存問題，陸續啟動減產計畫，不過今年京東方 10.5 代線、一座 6 代可撓式 AMOLED 面板廠陸續開始投產，接下來更可能在中國政府支持下還有新產能將陸續開出，而華星光電 6 代 AMOLED 面板生產線也預計在今年第 4 季開始投產。

韓系廠商方面則積極布局 OLED，三星旗下 1 座 LCD 面板產線將轉為生產 QD-OLED 面板產線，LG Display 今年也宣布投資 3 兆韓元 (約 26 億美元) 擴大 OLED 面板的產能。

面對產業逆風、價格競爭，台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經營層日前皆強調，公司經營體質仍在良好水位，未來將朝 Mini LED、Micro LED 等技術、軟硬整合布局，創造面板產業更大價值，強調有信心度過產業寒冬。