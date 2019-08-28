〈智慧顯示與觸控展〉面板雙虎強調公司體質良好 力拚度過產業寒冬

2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展於今 (28) 日盛大舉行，面對產業逆風，面板雙虎經營層皆表示，雖然產業競爭壓力大，上半年面臨虧損，但公司整體經營體質仍在良好水位，將持續努力度過產業寒冬，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪更直言，每當產業面臨低潮，都是提整體質的好時機。

彭双浪表示，友達持續在物聯網 (IoT) 布局，並朝軟硬整合創造面板產業更大價值，瞄準方向主要在智慧零售、智慧教育、智慧醫療、智慧娛樂等 4 個面向，並發展商用場域經濟，隨著 5G、AI 趨勢，提高生產力、良率、應對客戶需求

面對產業低迷氛圍，彭双浪直言，主要有兩個因素導致，第一是面板行業本身產能不斷開出，但友達近年不在規模上擴充，而是著重整體營運體質改善，提升智慧製造能力，第二是國際情勢的變化，貿易戰導致產業進行重構，將持續提升非消費性電子產品的比重，朝更高價值提升著墨，

彭双浪表示，下半年挑戰還是很大，但目前財務體質良好，有信心能度過低潮，他也說，產業低潮對公司而言，也是公司調整改善營運的良好時機。

群創 (3481-TW) 董事長楊柱祥則表示，面板產業近幾年面臨產業逆風，但目前群創現金、存貨皆在正常水準，有信心可以挺過寒冬，對於現階段產業的減產現象不便評論，但若產業需求不及供給，減產是正常現象，未來將發揮企業價值，盡力做到對客戶、股東的承諾，

面對全球經濟局勢的不穩定性，楊柱祥強調，將做好成本控制維持穩定生產，做到全產全銷，並持續創新、拓展新客戶，也將持續調整台灣整機電視的比重，並瞄準車用、電競發展，強調台灣具有成本優勢，將擴大模組生產，創造更高的附加價值。