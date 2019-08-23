電視面板旺季不旺 本季跌價趨勢將收斂

本季為消費型電子傳統旺季，但研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，全球電視面板市場仍有供過於求的情況，今年呈現旺季不旺的現象，55 吋面板更因客戶需求朝往更大尺寸、廠商庫存壓力大，8 月仍有大幅跌價趨勢，但整體而言，跌價趨勢將持續收斂。

群智表示，本月為傳統電視需求旺季，儘管部分國際品牌需求增加，但整體而言是旺季不旺，面板廠方面，縱使部分面板廠關閉產線或調整產能，但仍有新產線持續開出，帶動供應維持增長，因此整體供過於求情況仍持續。

從各尺寸面板價格分析，群智表示，32 吋面板價格，本月維持 2 美元跌幅，預期 9 月跌幅將更加收斂；39.5-43 吋面板部分，其中 40 吋本月仍將下跌 2 美元，43 吋則因供應增加，整體供需失衡影響，本月仍有較大跌幅，預期 9 月跌幅將收斂。

49-50 吋以上面板部分，因區域需求表現分化，但整體需求仍相對疲弱，本月下跌 4 美元，預期 9 月跌幅收斂，而在 55 吋面板，因客廳需求朝更大尺寸的趨勢明顯，造成終端需求疲軟，加上廠商庫存壓力，導致價格持續大幅下跌。

大尺寸方面，雖然終端需求仍低於供給，但受成本壓力支撐，65 吋面板本月跌幅將收斂至 5-6 美元以內。