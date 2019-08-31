能源盤後—俄羅斯不給力 市場憂心「選擇性遵守協議」8月WTI跌近6%

週五交易，原油期貨價格收低，擴大本月跌幅。外電報導，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，俄羅斯 8 月減產數量略低於 OPEC + 的協議數量。

Novak 提到，OPEC+ 將於 9 月 12 日召開監督委員會議，討論該減產協議以及市場狀況。

雖然該報導提到，俄羅斯仍把完全遵守減產協議當目標，但仍挫傷了市場信心， Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 指出，俄羅斯現在執行減產的腳步「蹣跚」，遵守市場協議變得並非理所當然。但他強調，俄羅斯上個月減產協議的遵守率仍超標。

《路透》週五公布的調查顯示，OPEC 8 月份石油產量增加，為今年首月。8 月份 OPEC 產量 2961 萬桶 / 日，較 7 月增加 8 萬桶 / 日。

本週稍早，OPEC 的聯合部長監督委員會 (JMMC) 將 7 月整體整合率定在 159%，較 6 月份提升 22%。(JMMC 負責監督 OPEC 與非 OPEC 國家對減產協議的遵循程度。這些國家通稱 OPEC+，目前該減產協議規定產量應較 2018 年晚期水準下降 120 萬桶 / 日，該協議至 2020 年 3 月到期。)

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.61 美元或 2.8%，收每桶 55.10 美元。

根據道瓊市場數據， WTI 原油期貨價格本月跌幅 5.9%，且本月陷入熊市。然而，本週收升 1.7%，因為美國庫存大幅下降帶來一些樂觀。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 65 美分或 1.1%，收每桶 60.43 美元。

Brent 該契約今日收盤後到期。該契約本週收升 1.8%，但本月收低 7.3%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.24 美元或 2.1%，收每桶 59.25 美元。

此外，Baker Hughes 週五公布的數據意味美國石油鑽井活動放緩。繼上週下降 16 個後，本週活躍的鑽井平台數量下降 12 個至 742 個。

根據外電，中國外交部週五表示，中美代表正維持有效溝通，由於 9 月中美有可能再起談判，提振本週原油走勢，再加上 EIA 數據顯示美國原油庫存意外大降，增添原油本週樂觀情緒。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「本週能源價格大幅受益於美國原油庫存大減這件事，另外中美貿易戰出現一些有建設性的評論，這也有利能源商品。今天原油下跌 1% 可能是短暫的走勢，因為颶風季就要來了，波斯灣可能再次出現緊張局面。」

其他能源交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 4.2%，收每加侖 1.6134 美元，本月重挫 15%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 1.8282 美元，本月下跌 6.5%。該契約今日收盤後到期。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.285 美元。本月迄今上漲 2.3%。

Schneider Electric 資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，以汽油而言，「美國勞動節週末通常是夏季駕駛高峰季的終點，但多利安颶風迫近佛羅里達州，這可能會讓東南部的需求預期複雜化。」