〈觀察〉網購業結盟銀行發聯名卡 背後有其他盤算

隨著各大網購平台不斷推品牌日促銷已成常態，網購業者也陸續結盟銀行推聯名卡強打高回饋，蝦皮購物最新宣布與國泰世華銀行合作，而網家 (8044-TW) PChome 和 YAHOO 奇摩均已有聯名卡；事實上，除了可藉由聯名卡鞏固既有會員消費版圖，網購業者打的算盤藉此開發銀行端新客源，甚至可望提升毛利率。

蝦皮購物近來積極結盟國內外大品牌，此次跟隨其他業者腳步推出聯名卡，還是主打高回饋鞏固客群，由於每月超級品牌日最高有 10% 蝦幣回饋，若能因此大幅提升品牌日業績，可藉此擴大與品牌議價能力。

蝦皮購物認為，推聯名卡雖然不是最早，但時機卻最成熟，隨著純網銀時代的到來，金融服務結合各種消費場成為最新趨勢。顯然，蝦皮與銀行的合作，只是個開端，未來發展值得關注。

除了蝦皮推出的國泰世華蝦皮購物 icash 聯名卡，網家 (8044-TW)PChome 已有「花旗 PChome Prime 聯名卡」和「玉山 Pi 拍錢包信用卡」，而 Yahoo 奇摩則是早在 2016 年結盟中國信託銀行推 Yahoo 奇摩聯名卡。

觀察近年網家的毛利表現，可看到自 2016 年來毛利率正逐步下滑，從過去有 17% 以上的水準，至今已下滑至 12% 左右；而富邦媒 (8454-TW) 毛利率也緩步下滑到 10% 上下，顯示網購業近年已陷入紅海競爭。

不過，網家隨著 P 幣生態圈逐漸壯大，聯名卡使用度也越來越熱，形成正面循環，據悉其 8 月推出的促銷大檔心禮節的銷售中，聯名卡占整體刷卡比重達 30%。

而 Yahoo 聯名卡消費數據則顯示，以 25-39 歲女性消費者為主力，卡友每月消費次數高出一般 1.7 倍、消費力 (購買金額) 則為一般會員的 2 倍，點數折抵率高達 95%，均顯示鞏固既有客群的重要性。

整體來看，各大業者均期望透過發聯名卡鞏固會員，並可望吸引銀行端的新客源，但同時，當電商陷入紅海市場，還可因此進行差別取價，將優惠鎖定給目標客層，減少全面性降價競爭，後續就有助於拉升毛利表現。