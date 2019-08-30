〈第一金法說〉賣老債+SWAP業務助攻 一銀財務操作收益年增逾3成成第二大獲利來源

第一金 (2892-TW) 今 (30) 日舉行第 2 季法說，受惠處分部分老債加上 SWAP(換匯交易)助攻大幅推升財務操作收益表現，上半年來自財務交易收益達 58.92 億元，年增幅高達 3 成以上，取代手續費成為銀行第二大獲利來源。

受低利差與產品同質性高影響，壓抑國銀利息與手續費成長動能，為追求收益銀行改將閒置資金轉進 SWAP 與股債投資，第一金上半年稅後純益 99.14 億元，核心子公司一銀稅後純益就高達 97.08 億元。

進一步剖析一銀獲利結構，上半年淨利息收益 138 億元、年減 3.3%，手續費收益 36.9 億元，較去年同期微幅增加 1.9%，值得注意的是，投資收益部分，一銀趁債券殖利率下滑時處分部分老債，加上 SWAP 交易挹注，帶動前 6 月收益 58.92 億元，較去年同期大幅增加 31.4%。

第一金副總暨發言人方螢基表示，銀行持有債券部位龐大且長短天期都有，先前債券殖利率從 2.2% 跌至 2% 時，確實曾經趁價格飆升時處分部位債券，先行獲利了結，坦言在殖利率下滑時，「老債比較甜」。

至於 SWAP 交易部分，儘管美國停止升息緩和台美利差擴大，導致 SWAP Point 縮窄，但一銀表示，儘管 SWAP point 有逐漸縮窄趨勢，但壽險業仍有海外投資需求，因此仍有 SWAP 交易需求。

因應美國未來可能繼續降息與債券殖利率探低趨勢，一銀表示，未來若 SWAP point 持續縮窄，資金將逐漸挪移至債券投資，提高固定利率債券部位，維持金融交易收益動能。

在台外幣利差部分，一銀台外幣利差持續下滑，一銀副總周朝崇解釋，內部研究，當聯準會降息 1 碼預估，外幣利差就會下降 3 個 bp，在美國可能啟動降息循環下，確實對台外幣利差造成下行壓力，但銀行將從調整放款結構，以質取代量的方式拉抬利差表現。

第一金上半年稅後純益 99.14 億元，年增 3.2%，銀行稅後純益 97.08 億元仍是主要獲利來源，第一金人壽則擺脫虧損，上半年稅後純益 9700 萬，躍升獲利第二高子公司。