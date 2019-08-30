把握貿易戰！印度拉攏蘋果、富士康移出中國轉往印度

根據英國路透社 (Reuters) 報導，一位消息人士和一份文件顯示，印度正在瞄準包括蘋果 (APPL-US)、富士康 (2354-TW) 和緯創 (3231-TW) 在內的數家公司並積極拉攏，目的是鼓勵他們將業務從受貿易戰影響的中國轉移。

幾位印度官員於 8 月 14 日會面並討論了一份「目標公司」名單，其中也包括總部位於台灣的和碩科技 (4938-TW)，一位知情人士表示。

美國和中國這兩個世界上最大經濟體之間的爭端，導致價值數十億美元的商品須面臨更高的關稅，也擾亂了全球供應鏈，促使企業尋求其他投資管道藉以逃避高額的關稅成本。

印度政府部門已被要求向該國的國外投資促進機構 Invest India 提交相關政策和激勵機制。包括電子、汽車製藥和電信在內的九個行業都將成為目標。

該文件稱政府將於 8 月 26 日至 9 月 5 日與公司會面。

根據 8 月 14 日會議的政府記錄，他們將準備一份詳細說明市場因素和激勵措施的完整方案，以便展示給潛在投資者參考。

蘋果、緯創、和碩和富士康尚沒有回複評論。

目前仍不清楚政府是否會發布新的激勵措施或只是詳細說明現有激勵措施，但文件顯示印度正在探尋相關機會並迅速採取行動。

專家表示，隨著一些公司考慮重建中國以外的供應鏈，包括越南等國家已成為最佳標的，因為它們能夠提供更快的清關 (clearances) 和穩定的政策。

根據日經新聞周三的報導，Google(GOOGL-US) 正在將其智慧型手機 Pixel 的生產從今年起由中國轉移至越南。

華盛頓戰略與國際研究中心的美印專家 Richard Rossow 表示:「還有另一個擁有龐大內需市場的巨獸級國家，印度，但他們需要立即採取行動」

從貿易戰中獲益

美中貿易戰也擾亂了全球的汽車供應鏈，影響了大型汽車製造商。

據消息人士和出席會議的官員稱，印度官員本週分別會見了包括大眾汽車、現代汽車公司和本田汽車公司在內等汽車製造商的當地代表，探尋他們是否會考慮將一些供應鏈業務從中國轉移到印度。

「政府認為這是一個很好的機會」該官員表示。

本田拒絕發表評論，而大眾汽車和現代汽車則尚未給予回應。

耗時已久貿易戰也影響了蘋果，該公司在中國製造的主要產品 (如智慧型手錶) 將於 9 月 1 日開始面臨 15％的關稅，而 iPhone 的關稅也將於 12 月 15 日生效。

印度是全球第二大的智慧型手機市場，成長空間巨大。在印度組裝蘋果手機的富士康公已經加深了他們在印度的業務。

然而，富士康高管們表示，中國能提供更加熟練的勞動力和更有組織的組件生態系統。

印度一位資深的智慧型手機產業高管表示，未來的企業投資決策主要取決於一個國家能否提供更穩定的政策和更快的清關。

「越南很難發展出更大規模且具多層次供應鏈的能力」該高管表示。

印度政府還提供其領事館一份外國公司名單，其任務是與這些公司會面。

該文件表示:「這項工作將首先與中國公司開展，並將於 2019 年 9 月 15 日之前完成，包括一對一會議」