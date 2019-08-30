無視業界反對 川普正式取消對甲烷的排放限令

美國總統川普在競選時曾經承諾，推翻歐巴馬時期所訂定的甲烷排放限令，表明這些法規限制了企業的發展，無視業界大廠的反對。如今，美國環境保護署 (EPA) 正式宣布，將取消對輸氣管和油氣井甲烷外洩的限制。

美國環保署長惠勒 (Andrew Wheeler) 表示，環保署的提案落實總統的行政命令，將會消對石油和天然氣業者沒有必要並且有所重複的法規限制。

「川普政府明白，甲烷很有價值，業界想當然會盡量避免外洩，並盡可能地運用甲烷。」此外，Wheeler 也表示，修正案在經過無法律效力的民意徵詢期間後，將在明年起生效。

政府指出，修正案生效後，將進一步拉抬原油和天然氣的產出，同時，石油和天然氣業者每年預期將省下 1700 萬到 1900 萬美元。至 2025 年，預期總共省下 9700 萬到 1 億 2300 萬美元。

不過，有不少汽車製造商、石油公司和電力公司表示，政府的舉措並不能夠為他們帶來所需的穩定性。

石油大廠如同英國石油公司 (BP)、埃克森美孚公司 (ExxonMobil) 及荷蘭皇家殼牌集團 (Royal Dutch Shell) 都主張保留現行法規。

上述表明若政府取消了最低排放量的規範，天然氣是較乾淨石化燃料的主張將會廢弛。此外，在取消管制帶來降低成本前，相關的法律爭議將增添市場的不確定。

在今年六月份，有 17 家汽車公司曾向川普政府表示，取消排放限制的舉措將扼殺可預測性的資本密集型商業計劃，損害他們的投資和創新的能力。