【華冠投顧】"護盤者聯盟"如期反攻 操作「賣高弱、買低強」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

近期昇楷反覆提醒「現階段 "護盤者聯盟" 的目標是 "護出台股底部並展開選舉行情"」，昨日更直接挑明「加速扣低的月線有利多頭發球，護盤者聯盟反攻 "倒數計時"」。

果不其然，繼昨日台股逆著亞股收高、表現一枝獨秀後，今日在美股利多助陣下一舉放量大漲，大盤最尾盤甚至拉過上週高點頸線位置，終場 + 155 點以最高點作收，OTC 指數 + 0.47% 站上所有均線。

今天大盤衝高，拉抬要角集中在權值股、落後補漲股及跌深族群身上，權值股主要是《2330 台積電》、《2317 鴻海》、台塑四寶、金控族群；補漲股像是 5G 當中的《2368 金像電》、《6284 佳邦》以及《4943 康控 - KY》、《2360 致茂》… 等；跌深股最富代表性的就是『被動元件族群』，本週一度瀕臨破底邊緣的龍頭《2327 國巨》獲得美系外資升評神救援，在低基期優勢下拉到漲停並激勵《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》、《2478 大毅》、《6173 信昌電》… 等全面反彈。

反倒是原先的漲多股與高基期股，今日紛紛出現開高帶量殺低之景象，其中最明顯的莫過於『散熱族群』，由短線急漲的《3338 泰碩》打到跌停帶頭，《6230 超眾》、《3324 雙鴻》等跟進急殺；另外高基期的《8358 金居》、《6411 晶焱》、《3221 台嘉碩》… 等走法亦同。

由上列現象得知今天台股大咖資金開始挪移，撤出漲多的、卡位漲少或沒漲的，不過這並非壞事，因為指數接下來逐漸面對六月下旬至七月底的套牢籌碼，若再強拉原先的主流股，一來正乖離過大容易曲高和寡，二來即便帶得動人氣也容易衍生成交量失控的後遺症，所以這邊讓原主流休息一下，改派生力軍出陣，反而是比較健康的作法。

＜操作策略＞

目前盤勢走法一如預期，自週三 (8/28) 大盤出現「內困翻紅」轉折型態後，今日形成的多方缺口與週一(8/26) 空方缺口又架構出「島狀向上」組合，故 "護盤者聯盟護出台股底部並展開選舉行情" 基調維持不變，但需提醒短線受到大盤威廉指標觸頂且即將涉入套牢區，連續大漲機率不高，這個位置不急於過度追價。

此外，台股大咖資金正在進行乾坤大挪移，應對之道就是跟著「賣高弱、買低強」～出脫高基期有量不漲甚至下殺者，卡位低基期整理夠久或籌碼日趨集中者。

＜強股秘笈＞

"護盤者聯盟" 果如預期吹響反攻號角，中小型股的總統大選行情將會輪動升溫，務必要把握。

為因應主流轉換，昇楷團隊會在這個周末加班彙整口袋名單，並且與法人圈朋友深入研討看好股之營運成長動能及大咖籌碼結構，下週帶學員佈局時，再來跟好友們分享。

※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。