台股盤中─美中貿易衝突緩和 大漲逾百點反彈將延續

在美中貿易衝突可望藉由雙方恢復談判而獲轉圜同時，美股大漲助威帶動，台股今 (30) 日以大漲超過 100 點回應，同時被動元件、PCB 族群同步大漲，蘋概股也因蘋果將於 9 月 10 日發表新產品，同樣受到市場矚目。

台股今日早盤開盤指數為 10504.28 點，最高為 10582.93 點，最低點為開盤指數的 10504.28 點，由於美股盤後交易持續上漲、亞股也走強之際，台股預估全場成交值將放大到 1560 億元以上。

台股今以 PCB、被動元件族群表現最強勁，國巨 (2327-TW) 一度強攻漲停，分析師黃漢成指出，第 3 季電子業進入市場旺季，需求將回升，可留意個股 8 月營收表現。

黃漢成也強調，近期包括定穎 (6251-TW)、廣運 (6125-TW)、柏承 (6141-TW)、燿華 (2367-TW) 等，股價表現也相繼有反應，至於志超 (8213-TW) 上半年獲利表現也不差，且將有蘇州廠遭徵收的獲利，股價尚未出現反映，值得留意。事實上，在燿華股價爆量大漲之後，PCB 業內人士也在觀察志超股價表現。

在技術線型上，台股今日將收周線及月線，月線為留上影線收黑格局，周線則有望收紅 K，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，美中衝突可望緩和，將有助台股表現；而黃漢成則認為，台股周線連兩紅，可望形成大盤完成打底格局，預估下周將持續反彈向上。