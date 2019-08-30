台股盤前－美中9月有望再談判美股四大指數走揚 台股拚站穩月線

美中貿易戰又露曙光，隨著 9 月談判有望，激勵美股四大指數走揚，道瓊漲逾 300 點，台股昨 (29) 日，加權指數終場上漲 28.14 點或 0.27%，收在 10462.43 點，站回月線，成交值 1026 億元，法人表示，短期不應寄望於貿易衝突解決，台股量能仍需放大，建議以個股表現為主，留意大盤是否站穩月線。

美股四大指數周四收盤表現全面收紅，道瓊指數上漲 326.15 點或 1.25%，收 26362.25 點；那斯達克指數上漲 116.51 點或 1.48%，收 7973.39 點；標普 500 指數上漲 36.64 點或 1.27%，收 2924.58 點；費城半導體指數上漲 32.97 點或 2.25%，收 1495.82 點。

蘋果發布邀請函，宣布在美東時間 9 月 10 日上午 10 時舉辦秋季發表會，預料將發布多款新品，不過外媒統計自 9 月 1 日起，受美中關稅影響，蘋果 50 項中國製造產品中，受關稅影響的產品將增加至 33 項、比重達 66%，包含 Apple Watch、AirPods、HomePod 等，而自 12 月 15 日起，更將增加至 46 項、比重達 92%，可能成為美中貿易戰下最大輸家。

國內焦點方面，大同旗下子公司華映昨公告表示，因公司發生鉅額虧損、業務緊縮，擬依勞基法大量解雇勞工，解僱包含部分重要主管等 2100 多名員工，僅留必要人員觸理後續事宜，包含財務長黃世昌及總經理林盛昌將解雇後再聘任。

另一方面，隨著全球 5G 應用發展、無線耳機需求增長，加上蘋果、各大廠商今年都有望推出新品搶市，將有助帶動供應商 PCB 族群華通、燿華旺季產能滿載，下半年營運表現可期。

法人表示，台股近期在內資力挺下，走勢相對有撐，但量能仍需擴大，雖然貿易戰再度出現和緩氛圍，但不應寄望於貿易衝突會在短期內解決，需持續觀察後續變化，留意大盤是否站穩月線，建議仍以個股表現為主。