台股盤後—台積電收高拉抬 指數翻紅重返月線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年8月29號15點31分

摩台期今 (29) 日結算，台股今 (29) 日在台積電翻紅，收在今日最高帶動下，加權指數終場收漲 28.14 點或 0.27%，收 10462.43 點，站回月線，不過成交量依舊未明顯放大，僅 1026.79 億元。

觀察蘋蓋三王今日表現，台積電終場翻紅，上漲 2 元或 0.8%，收在今日最高 254 元，股王大立光也拉回平盤，惟鴻海收跌，在三王中最為弱勢。

其餘指標股方面，面板族群在觸控展帶動下，反彈氣勢延續，友達今日漲逾 4%，群創也收漲 1.7%，在雙虎帶動下，其餘個股也紛紛表態，達威亮燈漲停、富晶通、彩晶也有 2% 以上漲幅。

台光電今日上漲 3.8%，也帶動 PCB 相關族群暢旺，楠梓電、晟太雙雙亮燈漲停，耀華也大漲 7.8%、尚茂半根漲停，華通、新復興、金像電等漲逾 4%，其他如台燿、瀚宇博、聯茂、南電、廣宇等也全面收紅。

IC 族群今日也不落人後，在聯詠、瑞昱上漲 2-3% 發動下，笙科攻上亮燈漲停，虹冠電漲近 7%、系微漲 5.6%、新唐、世芯 - KY 均漲逾 3%，智原、祥碩等也漲 2% 以上，原相、創意、盛群等也是全面走揚。

弱勢族群方面，記憶體族群今日走弱，南亞科下跌 3.5%，華邦電跌 1.7%，旺宏也下挫近 1%；觸控雙雄也是弱勢，GIS-KY 重挫逾 8%、TPK-KY 也收跌 2%，成為盤面上較弱的族群。

法人分析，台股近其在內資力挺下，走勢相對有撐，雖然向下不易，但在量能不足下，也難有明顯向上，在量縮下，大盤近日應呈現整理格局，主要得觀察是否能站穩月線，短期估還是以個股表現為主。