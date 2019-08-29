外資又轉賣超 期現貨不同調 友達獲青睞中止連5賣

摩台期今 (29) 日結算，台股在台積電翻紅激勵下，終場上漲 28.14 點，收 10462.43 點，站回月線，但成交量仍未明顯放大、僅 1026.79 億元。三大法人方面，外資及陸資賣超 16.68 億元，期現貨操作不同調，自營商則買超 4.27 億元，投信買超 3.64 億元，共賣超 8.77 億元。其中，外資中止連 5 賣，轉買友達逾 1.4 萬張。

台指期部分，外資加碼淨多單 4135 口，多單未平倉口數達 45008 口；投信增持空單 2 口，空單未平倉口數為 21090 口；自營商增持空單 529 口，空單未平倉口數增至 6394 口。

外資今日買盤集中在電子股，獲外資買超上千張的電子股包括爠華、友達、中環、楠梓電、台積電、金像電、南茂、強茂、緯創、廣宇、矽格、正文、超眾、兆赫、凌巨、全台、光磊，金融股則為台新金、元大金、遠東銀、永豐金，傳產股有華泰、東元、亞泥、台灣大、台泥、台橡、寶成。

外資買超方面，買超最多的是爠華、大買 22433 張，第 2 名友達、買超 14590 張，第 3 名中環、買超 12471 張，第 4 名華泰及第 5 名台新金，均獲外資買超逾 9000 張，第 6 至 8 名分別為元大金、遠東銀、楠梓電，外資買超逾 4000 張，第 9、10 名分別台積電、金像電，外資買超均逾 3000 張。

外資賣超方面，賣超最多為富邦 VIX、遭大賣 19522 張，第 2 名為元大滬深 300 正 2、賣超 8788 張，第 3 名新光金、買超 7753 張，第 4 至 7 名分別為鴻海、中信金、中鋼、南亞科，外資均賣超逾 5000 張，第 8 至 10 名為開發金、長榮航、華通，賣超逾 4000 張。

投信今日買超第 1 名為耀華、買超 14529 張，第 2、3 名為聯詠、華通，均買超逾 1500 張，第 4、5 名為聯發科、台光電，買超不到千張。投信今日賣超第 1、2 名為南亞科、台泥，賣超逾 1400 張，第 3 至 5 名分別為長榮航、泰鼎 - KY、博智。

法人指出，台股近期走勢價量背離，短線在貿易戰疑慮未解下，預期仍會延續震盪整理格局，若要上攻季線，量能需站穩 1300 億元以上，短線以個股表現為主。