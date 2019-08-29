【華冠投顧】幸運星-盤整盤持續出飆股……孤門獨市的【兩岸惡視力】持續大漲ING

林幸蓉 分析師

焦點個股：2316 楠梓電、2367 燿華、2368 金像電、2329 華泰、3218 大學光

美債殖利率曲線持續倒掛的利空鈍化，昨晚道瓊開低走高大漲 258 點。盤後美國正式宣布 9/1 起對部分大陸輸美商品加徵 5% 關稅【10% 提高到 15%】，影響今日亞股表現，台股相對強勢依然驚驚漲，今日傳產 2207 和泰車、9910 豐泰、2912 統一超、1216 統一、9904 寶成、1402 遠東新等護盤，13:00 過後摩台指結算拉尾盤，大盤小漲 28 點，再收一根小紅 K 站上月線，成交量 1,026 億。OTC 最強的果然是生技股，如 5/14 會員波段股【兩岸惡視力】3218 大學光及老菜文創「威哥」5263 智崴、（學員單兵操作）3687 歐買尬、3083 網龍…… 收盤漲 0.36%，成交量縮為 297 億……

5/14 起會員買進數次並填息 1.25 元的生技波段股【兩岸惡視力】3218 大學光昨天攻上漲停，今日再度大漲創新高。中美貿易戰之下，財報表現反而更亮麗，今年 Q2 EPS 0.96 元（創 13 年新高），上半年 EPS 高達 1.57 元（已超過去年前三季 EPS 1.41 元），投信昨天開始買超 475 張！昨天老師給學員單兵操作的遊戲股 3687 歐買尬今天再飆漲停板…… 主要是因為金融支付及遊戲雙引擎營運，金融支付以「歐付寶」為主，近期加強推出區塊鏈遊戲點數，並預計在歐付寶 App 中添加新功能。遊戲部分一款去年終止營運的《LUNA2 Online》遊戲將於 9/5 重新啟動並更名。展現在營收上，從去年 10 月起已經連續 10 個月營收較去年同期成長至少 22%。

PCB 遍地開花，如會員 PCB 的老菜「會放電的男子」2316 楠梓電飆漲停，還有 2367 燿華、2368 金像電、2313 華通、2383 台光電，IC 設計 6451 訊芯 - KY、3034 聯詠，散熱 6230 超眾、3338 泰碩、3324 雙鴻，網通 5353 台林、3221 台嘉碩，汽車 4551 智伸科，以及 6185 幃翔、2329 華泰等……

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