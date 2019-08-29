【華冠投顧】電子指數領先站穩月線 九月行情持續可期

華冠投顧 范振鴻分析師

2019.08.29 盤後分析

#大盤短評： 多方結構防守看 08/15 低點 10287。

#盤勢分析

今天早上美國政府宣布對中國輸美商品加徵的 3000 億元關稅由 10% 提升倒 15%，消息出來後，早盤的小道瓊電子盤並沒有出現劇烈震盪，亞股開盤後也是整理居多，是否貿易戰的利空鈍化的更為嚴重甚至利空出盡的可能性，又或著市場對於持續的降息預期，對於充沛的資金將再次進入股是因此抵銷利空，我想這些都不用過度猜測，基本上從技術面來解讀，台股這邊就是持續震盪整理等待月線走平後成為助力，而電子指數其實在昨天就領先大盤站上月線，同時季線也呈現上揚，電子指數明顯強於大盤的狀況也是為甚麼最近盤面大盤並不強，但是個股仍然活蹦亂跳的主因。

#個股方面

5G 基地台相關族群持續震盪整理，指標股持續關注 2345 智邦，另外散熱族群指標股 6230 超眾與 3324 雙鴻，今天雙雙都有攻勢轉強的跡象，惟散熱族群基期有過高的跡象，留意還有震盪的可能，另外在 PCB 族群 2316 楠梓電持續受惠子公司滬電在大陸 5G 基礎建設的獲利爆發，今天強攻漲停，銅箔基板 2383 台光電則是今天直接強勢填息，石英元件相關 3042 晶技則是持續量縮震盪整理。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估