日月光全方位偏鄉關懷列車啟航 照耀偏鄉、點亮校園

日月光集團高雄廠今 (29) 日宣布啟動全方位偏鄉關懷列車，規劃中長期的資源投入，以照耀偏鄉、點亮校園為兩大服務宗旨。日月光高雄廠資深副總周光春表示，為了建立永續經營的企業文化，因此，從起家的楠梓出發，跨足美濃、杉林、甲仙等地，希望與社會、環境共存共榮。

日月光「偏鄉關懷列車啟航儀式」今天在高雄美濃龍肚國小舉行，包括教育局長吳榕峯、榮民總醫院主任楊宗龍、主任薛光傑，以及龍肚國小校長張二文等人皆出席參與。

日月光指出，城鄉資源的不足與失衡，衍生就業人口外移、隔代教養、老年照護等社會問題，影響發展，而在地的學習與醫療資源、設備的匱乏等，也是長期面臨的挑戰。

因此，日月光串連 LED 綠能燈具與智能行動醫療巡迴車，提供學習與健康護理的協助，駛進美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林等五行政區，未來列車搭配高雄榮總醫療團隊以巡迴方式持續推動運作。

日月光「智能行動醫療巡迴車」今天首站美濃，由榮總專業醫護團隊進駐，服務當地民眾，提供骨質密度、肌少症檢測，以及戒菸、癌症、安寧及器官捐贈等配合政府政策衛教宣導服務。檢測資料結合 AI，上傳雲端，經整合、分析數據與智能雲端篩查管理平台，可於現場獲得結果報告，打破地域性省時便利。

日月光今年將 1 萬支新型 T8-LED 燈管帶入偏鄉，共 14 間國中小受惠，校園 LED 綠能轉換專案計畫，目前完成楠梓共 16 所國中小校園及區里活動中心燈具安裝，並提供完整一條龍的維修及保固，嚴格管控品質，不僅達到節能減碳目的，更能兼顧學生上課的品質、安全，為綠能環保貢獻心力。

高雄教育局長吳榕峯表示，教育局以行動鼓勵服務偏鄉的老師，傾聽師生與家長的需求，提供重要的後勤資源，感謝日月光集團，不僅照顧楠梓地區的學童，更加關懷到偏鄉的校園，提供「健康成長，快樂學習」的優質環境，落實教育的公平。