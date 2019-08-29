交部將斥12億元拓客源 國際包機地勤費擬補助一半

因應陸客縮減衝擊國內觀光，交通部研議「國際旅客增量計畫」，將投入 12 億元，預定 10 月 1 日實施，包括補助飛航花東的國際包機地勤費用 50 %，國際旅客來台量最多的前十國給予補助。

交通部長林佳龍表示，有業者反映由於東部航班較西部少，導致機場地勤費用過高，影響國際包機飛航意願，交通部日前初步協調出改善方案，打算針對飛花東的國際定期包機，獎助地勤費 50%，盼協助花東國際航班的拓展，提振觀光。

林佳龍指出，為鼓勵國際旅客來台量最大的十國再度造訪，包括中國、日本、港澳、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及越南，計畫推出加碼補助，雖然陸客的部分大幅縮減，但商務、專業訪問的旅客 1 年仍有 90 萬，因此還是會列入加碼。

林佳龍表示，很多旅客來台灣都是到大台北地區，希望能分流到中南部旅遊，因此，已協請台灣高鐵公司，規劃推出外籍旅客搭高鐵住宿中南部，在車票上有優惠的鼓勵措施，完成後將會對外公布。

交通部日前邀請行政院交環處、東部聯合服務中心及相關業者開會研商，將修正「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，將 50% 的地勤費用納入飛航花東的航空公司獎助額度，待完成報核行政程序後，即可實施。