紐約匯市—衰退疑慮過份誇大？美元一枝獨秀 歐元回落；英鎊狂墜百點

週三 (28 日) 美債殖利率曲線繼續倒掛，2 年期 10 年期利差擴大至 6 點，創 2007 年最大，然市場認為經濟衰退的可能性被過分誇大，隨著美股回升，美元指數上漲 0.25% 至 98.148，再度回到 98 關卡之上。

加拿大 RBC Capital Markets 外匯策略長 Adam Cole 認為，週三美元的上漲，不太像是避險的結果，因近期避險情緒高漲時，皆出現美元下滑、日圓飆漲的走勢。

同時，美國貿易代表仍重申川普對中國 9 月開徵新關稅的計畫如期舉行，分析師提醒，近期避險情緒仍蠢蠢欲動，任何反轉都可能讓風險資產的多頭部位受挫。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

主要非美貨幣皆出現下跌，其中歐元對美元微幅修正 0.12%，義大利五星運動黨（M5S）和中左翼民主黨（PD）達成了組建新政府的協議，為近期的談判與鬥爭畫上句點，市場認為這可能得以避免進行提前大選，歐元處於三角盤整的態勢。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊對美元下挫 0.61% 至 1.2212，因為英國女王同意了首相強生的暫停議會請求，議會將自 9 月第二周開始休會，直到 10 月 14 日，等於在限制議會制定新的法律來阻止英國硬脫歐。分析師認為英鎊將持續看跌，有可能往 1.21 靠近。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (28 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.148。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1081 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2217 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6736 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3306 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.01 日圓。