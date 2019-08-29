《紐約時報》8 月 27 日援引投資者的消息報導稱，加密通訊軟體 Telegram 將在今年 10 月發行首批 Gram 代幣。

區塊客過去報導，Telegram 最初是在 2018 年透過兩輪 ICO 私募創下 17 億美元的募款金額。根據 3 位參與投資的匿名消息人士表示，Telegram 向眾投資者透露，已確認將在兩個月內發行第一批代幣。

此外，另一位 Telegram 區塊鏈 Telegram Open Network（TON）的投資者則透露，該公司計劃在 9 月 1 日開始公開測試區塊鏈平台。

投資者補充說，公司高管的長期目標是讓旗下 3 億名用戶都能使用 Gram ，並計劃推出相應的數位錢包，允許用戶在通訊軟體上直接購物、消費。若消息屬實，Telegram 即會在「全球通用數位貨幣」方面與 Facebook 擬議推出的加密貨幣 Libra 同場較勁。

正如《紐約時報》所指，從技術層面來看，外界對 Gram 知之甚少，而監管機構對這項計畫的關注程度也不高，顯然與 Libra 形成強烈的對比。

不過，更令人擔憂的是，Gram Token 並不像 Libra 背後有一籃子的國家傳統貨幣作支撐，再者，Telegram 在很大程度上對 Gram 和 TON 的計劃都是保密到家，因此報導揣測， 這種不透明的做法可能會加劇 Gram 公開發行的難度，招致各國監管單位的質疑。

報導稱，Telegram 曾在法律文件中承諾，2019 年 10 月 31 日以前必定向投資者交付 Gram，否則將以全額退款。

截至截稿時間，Telegram 發言人並未就此消息回應多個評論請求。

這篇文章 搶先 Libra 推全球通用代幣？ 紐約時報：Telegram 兩個月內公開發行 Gram 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』