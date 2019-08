正式推出比特幣期貨！Bakkt 下月初開放客戶入倉

洲際交易所(ICE)旗下比特幣期貨平台「Bakkt」宣布,自 9 月 6 日起,客戶可開始將實物交割比特幣期貨的資金存入 Bakkt 倉庫(Bakkt Warehouse)。

9 月 23 日首次推出期貨交易

Bakkt 28 日在推特上宣布,該平台合格的託管機構 Bakkt Warehouse 將在 9 月初開始提供客戶存入比特幣的服務。

On Sept 6, our Warehouse will begin offering secure storage of customer bitcoin to prepare for the launch of Bakkt Bitcoin Daily & Monthly Futures when they launch on Sept 23

These contracts will enable physical delivery of bitcoin with end-to-end regulated markets and custody

— Bakkt (@Bakkt) 2019 年 8 月 28 日

Bakkt 平台預定在 9 月 23 日於美國推出每日與月度加密貨幣期貨,因此在數週之前先提供資金存入服務。該平台允許在端對端、經監管的市場與託管中落實比特幣的實物交割。

Bakkt Warehouse 是 Bakkt 信託公司的一部分,是利用和紐約證交所(NYSE)同樣的資安和實物證券保護技術開發而成。紐約證交所也是由 Bakkt 的母公司洲際交易所經營。

鑒於過去曾多次延後推出,Bakkt 的實物交割期貨一直是加密貨幣社群備受期待的議題,更相傳 Bakkt 是遭遇法規遵循問題。

區塊客去年 8 月報導,ICE 首次對外宣布計劃推出數位資產平台與比特幣期貨產品,事隔超過一年後,終於在本月稍早宣布已取得最後一道必要的監管批准。

實物交割比特幣期貨

實物交割的比特幣期貨合約,是指客戶在合約到期時,將會獲得實際加密貨幣支付的合約,而非現金。

與此同時,比特幣期貨在 Bakkt 實物交割,代表當合約到期時,所有權方將從 Bakkt Warehouse 取得比特幣。相較之下,芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥選擇權交易所(CBOE)的比特幣期貨合約則是是根據加密貨幣交易所的比特幣價格進行現金結算。

Bakkt 執行長 Kelly Loeffler 先前曾表示,其每日合約的目的是「提供一種保證金工具」。

