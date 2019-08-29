【霸菱投顧】現在不要驚慌失措

如何駕馭當今市場的浮標和岩石？

當一塊岩石突然出現在船頭的錯誤一側時，有一刻會讓任何水手的脊椎發冷。航圖是否錯誤或船長錯過了浮標並不重要 - 這無疑是一個麻煩的跡象。

本月同樣的情況也讓投資者震驚，一些不在投資者預期的數據到來，包括殖利率曲線倒掛的到來、萎縮的通膨預期以及一系列其他經濟上的奇怪現象。但現在恐慌是不對的。

長期以來的經濟數據顯示這些都是洶湧的水域。當我們處於有史以來最長的美國擴張時期時，經濟減速是很自然的。

過去一年，美國經濟衰退可能很快到來的跡象已成倍數增加。據統計，有九個主要經濟體已經陷入衰退或瀕臨萎縮，包括德國、英國、義大利、韓國和巴西。由於政府在去年控制信貸以及貿易緊張局勢，中國經濟增長繼續放緩。日本儘管不再推動全球趨勢，也正要迎接銷售稅上調帶來的進一步逆風。

這使得美國仍然處於合理的增長狀態，消費者信心強勁、較低失業率抵銷了工業指標落後和企業盈餘疲弱的影響。

“目前負殖利率交易的債券高達 7 兆美元，這個金額在每個人的心中都很高，但此現象在任何人的經濟學教科書中都沒發生過 " 就其本身而言，這些應該是可控制的挑戰。在貿易戰消息滿天. 的期間，很少有人注意到美國達成延長兩年債務上限協議而避免了預算危機、德國和韓國等國家有財政支持的空間、中國仍然擁有強大的工具來支持信貸增長並控制其減速。世界上前幾大央行的貨幣政策應該有助於使修正比平常更短更淺。

但航圖只是一張航圖，岩石仍然是岩石。

無論經濟數據多空交雜，債券殖利率仍繼續走低。倒掛的殖利率曲線本身不會引發經濟衰退，卻顯示很多投資者擔心全球經濟增長，並懷疑我們將很快有通膨持續升溫的可能。

出乎意料的是，大量新的全球廉價勞動力、令人驚豔的新技術，使得一切都變得更便宜，加上老齡化社會不會像過去那樣消費，已經使價格和報酬受到壓抑。在這種背景下，在資產價格高漲、債務上升和低利率的世界中，前所未有的量化寬鬆政策依然存在。

大多數投資者都沒有更新他們的模型以解釋這些奇怪的問題，而且他們不確定應該如何納入。目前負殖利率交易的債券高達 17 兆美元，這個金額在每個人的心中都很高，但此現象在任何人的經濟學教科書中都沒發生過。

與此同時，週期後半段增長恐慌情緒惡化，原因是美中貿易戰突然陷入貨幣戰爭，似乎正在朝向新的全球競賽，這場競賽將重新定義地緣政治、技術供應鏈和世界經濟。

很明顯，經濟衰退的風險已經上升，而這種許多奇怪和不可預測潮流的匯合有助於解釋為擁抱災難的誘惑。當然，今天這種脆弱的情緒總是可能在銀行倒閉、無法控制的網路攻擊或是與歐洲或日本的貿易緊張局勢急劇擴大的消息上完全破裂。

可能會出現新的恐慌時刻，但因缺乏大的系統性衝擊，長期基本面分析仍適用。

在經濟上，更便宜的資金應該有助於延長美國的消費周期循環，甚至可能支撐企業資本支出。在政治上，投資者正在學習如何適應貿易動盪的世界，其中不確定性尚未超出美中之間的雙邊流動。與此同時，最近才創下歷史新高的股票，現在看來股利率和評價都具有相對吸引力。

這意味著下一次經濟衰退真的發生時，我們可能不會真實留意到，因為它只出現在早期且經常是混雜的經濟數據的修訂中。在此期間市場可能波動，因為我們理解經濟推動力和市場的關係不同於先前的幾次週期循環。

儘管如此，僅僅因航圖需要更新來解釋一些新的淺灘和潮流，這並不意味著我們應該立刻跳船。

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