貿易戰談判陷膠著 公用事業防禦性特別股可望成資金新寵

美中貿易戰懸而未決，美債殖利率長短天期倒掛讓全球經濟陷入衰退隱憂，投信表示，市場預期聯準會 9 月將再降息，屆時恐再壓低美 10 年期公債殖利率，利率較高、具防禦性的特別股可望成為資金追捧焦點。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，美中貿易談判陷入膠，公債殖利率倒掛讓全球景氣循環陷入末端隱憂，在景氣下行與公債殖利率預期可能走低的環境下，預期資金將轉進受政府監管、對景氣敏感度相對低的產業，像是金融與公用事業可望成為資金競逐焦點。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利也認為，包括電力與天然氣等公用事業屬於民生必備需求，因此對價格或收入的變化較不敏感，預期未來 5、6 年相關類股的獲利與股利可望維持 4~6% 的範圍，有機會提供相較於公債殖利率更具競爭力的收益機會。

約翰．柯利指出，公用事業類股屬防禦特性，比起其他產業，股利政策安全性較高也具備可預測性，根據 Factset 統計，2019 年公用事業類股獲利預估年增 6.8%，優於史坦普 500 企業的 1.9%，在美中貿易不確定性升溫的環境下，可酌量將公用事業類股納入投資組合。

不過野村投信則認為，美股中的科技與循環消費類股，短期將因貿易戰而有賣壓，但全球股市適度修正後可望有從下而上的投資機會，因此看好相關成長動能明確的股票，包括企業資訊服務、軟體、5G 相關、消費類股等。