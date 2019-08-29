【統一投信】全球最大主權基金擬加碼 美股具長線投資價值

負責管理挪威政府退休金全球基金（GPFG）的挪威央行於 27 日提交財政部報告表示，應該調整投資配置，減碼歐股、轉向加碼美股與其他北美市場，以尋求更高的投資報酬率。由於挪威主權基金是全球規模最大的主權基金，掌控 1 兆美元資產，其在金融市場的調整，將牽引數十億至百億美元的資金移動。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，挪威主權基金在投資市場具有一定程度的指標性及影響性，不只因其擁有龐大資產，更是長期績效營運相當成功的主權基金之一，觀察其股市配置策略，主要參考指數權重且以大型股為主，預料美股大型科技股將是優先受惠標的，建議投資美股可透過追蹤產業龍頭股的 ETF 基金，逢回分批逢接。

袁永騰指出，主權財富基金著重於資產的長期收益，對風險管控也有嚴格標準，投資策略會考量全球各個國家或市場的景氣強弱、資產種類多元化的分散性、貨幣波動風險、行業成長性等，在進行配置時，以長期投資為依歸。

袁永騰說，今年來全球不確定風險持續增加，從資金流向觀察發現，挪威主權基金已率先調整債券部位，持續減碼歐洲債券、轉向買進美國公債，這個調整至今仍是現在進行式。股票部位方面，過去挪威主權基金的地理配置設定，把重心放在與挪威有主要貿易往來的國家，使得歐股占比偏高，以致於錯失美股更高的報酬。挪威央行認為，這項投資策略已不適用現今與未來情勢，因此決定調整投資配置，提高對北美投資比重。

根據挪威央行官網揭露的第二季主權基金報告，截至 6 月底，其持有的股票部位占投資組合 69%，占比高的前兩大類股是金融與科技股。前十大持股依序為：微軟、蘋果、亞馬遜、雀巢、谷歌母公司 Alphabet、荷蘭皇家殼牌、羅氏、諾華、臉書、波克夏。

警語：基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之個別企業僅為說明之用，並非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議 。