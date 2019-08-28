〈晶電展望〉看好明年下半年終端產品放量 Mini LED業務將優於今年

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (28) 日表示，Mini LED 已有包括穿戴式裝置、電視等客戶嘗試導入，看好終端產品將於第 4 季問世，明年下半年放量，由於 Mini LED 單價高，若稼動率拉升，將有助推升毛利率表現，帶動旗下 Mini LED 模組業務子公司元豐新科技明年營運優於今年。

事實上，Mini LED 量產問題之一，在於成本過於高昂，晶電財務副總暨元豐新科技總經理張世賢表示，背光應用上，目前晶電 Mini LED 晶粒已可客製化發光角度，將原先的 140 度發光角度，擴增至 150 至 170 度，能減少晶粒使用量，藉此降低成本，已有客戶開始導入使用，估明年導入機種將會更多。

晶電 400 微米 Mini LED RGB 顯示屏封裝去年第 3 季開始量產，Mini LED 背光產品則在去年下半年量產，小量出貨包括 27 吋電競顯示螢幕與 100 多吋的大型顯示螢幕。

對於今年 Mini LED 客戶端導入情況，張世賢表示，今年包括穿戴式裝置、電視等客戶，各類機種均有嘗試導入，且從供應鏈情況來看，應用已近成熟，預期相關終端產品將於第 4 季問世，屆時可望有助晶電營運表現。

除電子終端產品應用，Mini LED 車用前景也可期，張世賢指出，車內應用包括顯示屏背板、情境光源等，車外可應用於日行燈、大燈等，目前已有中國車廠開始導入，隨著未來自駕程度越來越高，光源互動可望持續增加，目前車用營收占比約 1 成，看好未來需求將持續成長。

晶電今年 1 月分拆 Mini LED 模組業務，獨立成全資子公司元豐新科技，今年也是首度攜手元豐新科技參展。張世賢表示，明年 Mini LED RGB 顯示屏客戶可望於第 1 季量產，加上 Mini LED 背光機種也可望問世，估下半年終端應用可望放量，Mini LED 占藍光產能將達 2 至 3 成，而由於 Mini LED 單價高，若稼動率同步拉升，有助推升毛利率，帶動元豐新科技明年營運優於今年。

晶電今年首度攜手元豐新科技，以 EPISTAR 2.0 形式參展，展出實現 LED 微小化應用所需的獨特技術，將 Mini LED 於背光及極小間距顯屏應用技術再進化，並因應市場趨勢，展出提供滿足超窄邊框及 Energy Star 8.0 需求的晶粒解決方案。