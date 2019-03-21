10年增值逾6倍！稀有威士忌成奢侈品投資新寵

根據萊坊投資奢侈品指數 (Knight Frank Luxury Investment Index,KFLII) 發布的報告，稀有威士忌的價值在過去一年上漲 40%，過去十年飆升 582%，名列近十年增值最快的奢侈品。

2018 年《世界超級財富報告》(World Ultra Wealth Report) 指出，以淨資產超過 3000 萬美元的超級富豪為計算基礎，超級富豪數量年增長約 13%，來到 255810 人，全球超級富豪的急遽增長同時帶動奢侈品需求穩步上升。

除了對私人豪宅、老爺車等奢侈品需求外，近年來，稀有威士忌正逐漸成為富豪新貴的新寵。

在 2018 年，一瓶 1926 年的麥卡倫 (Macallan)，由愛爾蘭藝術家 Michael Dillon 設計手繪瓶標，在當年 11 月的拍賣會上以 120 萬英鎊 (約新台幣 4900 萬) 的價格打破最貴威士忌的世界紀錄。

財富報告兼 KFLII 編輯 Andrew Shirley 表示，稀有單一麥芽威士忌驚人的價格成長，顯示對於高淨值投資者而言，新替代資產類別的需求依然很高。

展望 2019 年，威士忌顧問公司 Rare Whiskey 101 聯合創始人 Andy Simpson 表示，來自特定酒廠的特定酒款價格將持續走強，但某些商品可能出現調整，從風險的角度來看，當價格與市場需求同時飆高，出現假貨的機率也會上升，投資風險也隨之增加。

儘管如此，市場對於其他資產類別仍然不減。老爺車過去十年價值攀升 258%；硬幣和郵票投資價值近十年來分別增加 193% 和 189%；藝術品、彩色鑽石和珠寶的價值在過去十年分別上漲 158%、122% 以及 112%。

奢侈品價值變化情形 (圖：Statista)

然而，家具資產在過去十年下降 32%，顯示並非所有的資產價值都呈現正成長。