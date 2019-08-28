彰銀下半年擬定兩策略拚獲利 估可逐季成長

彰化銀行 (2801-TW) 今 (28) 日舉行第 2 季法說，受到手續費與財務操作收益衰退影響，上半年稅後純益 59.99 億元、年減 8.6%，每股稅後純益 0.6 元。彰銀表示，下半年將鎖定台商回流商機並積極衝刺放款業務，雙管齊下衝刺獲利，預期下半年可望逐漸回穩，「一季會比一季好」。

彰銀上半年受到手續費與財務操作收益同步衰退影響，累計淨收益共 159.99 億元、年減 2.5%，其中財務操作部分 19.04 億元、年減 18%，手續費收益 22.97 億元、年減 4%，僅淨利息收益逆勢較去年同期增加 1%。

彰銀解釋，財管手續費減少主因是資本市場震盪，投資人紛紛獲利了結落袋為安，導致基金銷售手續費較去年同期大減 2 成；財務操作部分則是受美國停止升息，美元利率下降導致市場換匯交易 (SWAP) 交易量大減，導致財務操作收益大減近 2 成。

比起手續費、財務操作收益衰退，銀行主要獲利來源利息收入，則是逆勢成長，上半年淨利息收益共 116.84 億元，較去年同期增加 1%，第 2 季淨利差 (NIM)1.17% 連續兩季微幅成長。

彰銀主管說，去年銀行為活化資金運用，將部分資金用來承做 SWAP 換匯交易，但隨著 SWAP 交易量下滑，資金轉為投資有價證券賺取利息收益，因而帶動利息收入成長。

彰銀副總暨發言人凃鴻堯表示，美中貿易戰帶動台商鮭魚返鄉，銀行將把握這波資金回流潮，積極爭取台商擴產、購置土地與廠辦等放款商機，並由財富管理團隊出馬，鎖定資產規模 3000 萬以上的高資產客戶，與政府部門合作，針對稅負理財等議題舉辦座談會，多面向出擊掌握台商回流商機。

在企金放款部分，凃鴻堯說，中小企業放款每年預估約成長 2-3%，今年上半年成長率約 1.3%，預計下半年將鎖定優質有競爭力的產業，積極推廣廠辦、營運週轉金放款。

另外，過去較為保守的房貸業務，第 2 季也開始出現明顯回溫，彰銀內部擬定，目標到今年底房貸餘額新增 300 億元，彰銀目前房貸餘額約 3635 億元，預估年底要增加至 4000 億元。