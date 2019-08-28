〈大專生薪情調查〉物理化學及地科學門含金量最高 月薪42K

勞動部今 (28) 日公布最新大專畢業生就業及薪資行情，去年畢業生勞退提繳工資平均為 34278 元，其中以物理、化學及地球科學學門含金量最高，薪資高達 42138 元，其次為法律學門 41144 元，是唯二突破 4 萬元的學門。

從勞動部投保資料顯示，去年畢業生共有 17.9 萬人，勞保約 17 萬人，公保 8443 人、農保 452 人，即是有 8000 多人擔任公務員，僅少數人從事務農。

根據統計，物理、化學及地球科學學門薪情最佳，勞退提繳工資高達 42138 元，其次為法律學門 41144 元，醫藥衛生學門 39385 元位居第三，工程及工程業學門則以 38681 元排名第四。

勞保人數最多為商業及管理學門，將近 3.2 萬人，薪資為 35389 元，其次則是工程及工程業學門 2.3 萬人，薪資 38681 元，值得注意的是，投保人數第 3 多的餐旅及民生服務學門，有將近 2 萬人，薪資水平僅 28206 元，排名倒數第 2，顯示就業薪資條件仍然不佳。

根據勞動部統計，觀察近 1 年大專畢業生全時工作者，勞退提繳工資平均為 34278 元，其中以博士生最高 67495 元，碩士 49017 元，專科 31331 元及學士 30422 元。

勞動部表示，去年大專畢業生找到第一份工作期間平均 1.4 個月，其中立即就業者占 51.4%，1 個月內者占 12.2%，大於 1 個月~ 4 個月以下者占 23.9%，3 者合計 (亦即 4 個月內找到第一份工作者) 高達近 9 成；若按教育程度觀察，博士畢業生平均尋職期間最短，為 0.5 個月，其次為碩士 1.0 個月，專科 1.2 個月，學士則為 1.5 個月。