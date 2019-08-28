蘋果的「中國問題」 可能沒有投資人擔心的那麼嚴重

蘋果 (APPL-US) 股票在周一引領市場反彈，證明蘋果仍然是美中貿易戰中投資人適合持有的標的。

在中國宣布計劃對美國商品徵收新關稅以及總統川普回應的關稅上漲以及美國企業離開中國的威脅之後，週五蘋果股價下跌超過 4%，損失市值 450 億美元。

蘋果近 20% 的收入來自大中華區，其中包括台灣和香港，主要來自 iPhone 的銷售。根據估計，蘋果已為在中國的製造商如鴻海等相關產業創造了 140 萬個就業機會。

週一，隨著新的貿易談判，蘋果股票於下午交易中上漲 2% 至每股 206.68 美元。

週一稍早時，中國國務院副總理劉鶴在該地舉行的科技會議上表示，中國願意透過冷靜的談判解決貿易爭端，並反對任何進一步升級的衝突。

「我非常尊重習主席及其代表希望冷靜解決的想法，」川普在推特上做出回應。「令人印象深刻的是他們願意主動並如此準確地陳述事實」。

「這就是為什麼他是一位偉大的領導者並代表一個偉大的國家。會談仍在持續。」

一些追蹤蘋果的分析師認為，近期的投資環境為蘋果股票提供了買入機會。

J.P. Morgan 分析師 Samik Chatterjee 週一在一份研究報告中寫道：「我們看到再這個時機點的一些希望，可能讓蘋果能夠比投資者目前預期的更好，足以面對現在充滿挑戰的環境。」

白宮之前已經推遲了對手機的關稅，並將持續到 12 月 1 日，也將是在預期推出下一代 iPhone 之後。 Chatterjee 指出，組件價格下跌為蘋果的原料成本提供了 30 至 50 美元的緩衝。「並允許該公司在不增加消費者需負擔的零售價格的情況下吸收大部分關稅」他​​補充說， 9 月 1 日徵收的關稅將影響其他 Apple 產品，特別是 AirPods，Apple Watchches 和 iPad。

D.A. Davidson 的分析師 Tom Forte 週一在一份報告中寫道，蘋果在中國的情況「可能並不像投資者所擔心的那麼糟糕」。他表示，蘋果 CEO Tim Cook 與美國政府進行了一項合作，以盡量減少關稅帶來的影響。包括延遲對 iPhone 的徵稅。

Forte 補充說，「基於蘋果的規模、強大的供應鏈以及在中國市場的積極銷售，我們認為，蘋果是少數能夠遊說美國和中國政府降低關稅對其影響的美國公司之一。」