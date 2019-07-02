港幣套利交易六月備受打擊 做空港幣吃下大悶虧

香港同業拆款利率六月由 1.9767% 升高到 2.53%，借入港幣、買進美元的套利交易，在成本高漲下備受打擊；同一時期港幣急升，近期來到去年九月底以來的高點，更使得放空港幣者吃下大悶虧。

香港上市公司囤積現金以支付季度股息，加上百威英博的亞太子公司百威亞太及阿里巴巴等大型企業的 IPO，預定凍結市場資金，進而提高香港的資金成本，也都使得借入港幣的成本飆升；而另一方面隨著美國聯準會準備放鬆貨幣政策，美國利率正在下降，都不利於進行港幣套利交易。

目前香港的借貸成本接近十年來的高檔區，推升了港幣的漲勢，港幣兌美元周二一度來到 7.790，創下去年九月以來的新高，並逼近聯繫匯率交易區間 7.75-7.85 的中點；儘管香港 Libor 周二下跌，來到 2.48675%，但借入港幣的成本仍然高於交易者對美元的預期收益。

港幣兌美元即將來到聯繫匯率交易區間 7.75-7.85 的中點。(來源：Bloomberg)

華僑永亨銀行經濟學家 Carie Li 預期，七月香港 Libor 可能持續在高檔徘徊，大型股 IPO 的吸金凍結效應，資金流動緊張再加上「反送中」街頭抗議，這些緊縮因子將使得交易員保持謹慎。

Carie Li 表示，一個月期和三個月期的香港同業拆款利率 (Hibor) 七月可能可能維持在 2％以上，周二一個月期的香港 Hibor 來到 2.49%，三個月期的香港 Hibor 為 2.44％，略低於上周。

多年來，港幣套利交易有著穩定的收益，投資人以較低的成本借入港幣，用來投資收益率較高的美國資產，但在香港金管局 2018 年 4 月開始買入港幣以捍衛聯繫匯率制後，「套利」交易就未必真能套利了。

不過，法國農業信貸銀行駐香港的新興市場策略師 Eddie Cheung 認為，港幣的強勢不會持久，儘管大型 IPO 可能引發 Hibor 短線來到高點，但在季節性的壓力緩解下，資金將在七月和八月回復流動性。