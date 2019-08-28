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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯     光隆       
易威     晟楠     元大美債7-10          興采              韋僑     進階                
天良     大略-KY  元大美債1-3          精確              久陽     強生                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          統新              東林     其祥-KY             
勝昱              群益10年IG金融債          利機              欣厚-KY  中華食              
萬國通            國泰5Y+新興債          家登              友銓     世坤                
飛寶企業          富邦全球高收債          協益              倉和     萬國通              
精確              國泰中國政金債5+          聰泰              三圓     聚紡                
宏易              富邦中政債0-1          上揚              雙喜     健信                
唐鋒              FH中國政策債          茂迪              力泰     至興                
聯光通            凱基中國債3-10          沛亨              理銘     大詠城              
通訊-KY           凱基新興債10+          精測              亞都     萬在                
榮群              凱基科技債10+          凱碩              老爺知   百德                
新零售            群益AAA-AA公司債          易飛網            東凌-KY  科際精密            
恩得利            群益15年IG公用債          泰偉              邁達康   福盈科              
李洲              群益15年EM主權債                            綠河-KY  大恭                
凱柏實業          FH能源債                            欣泰     康聯訊              
元炬              FH製藥債                                     台聯電              
及成              FH新興企業債                                     韋僑                
和進              群益25年美債                                     威潤                
耀勝              FH20年美債                                     晉椿                
倚強              FH中國信用債                                     松和                
錦明              中信高評級公司債                                     新零售              
鑫創              中信優先金融債                                     李洲                
宇環              凱基AAA至A公司債                                     元炬                
廣寰科            凱基金融債20+                                     及成                
點晶              凱基美債25+                                     新洲                
斐成              國泰A級金融債                                     耀勝                
泰谷              富邦中國投等債                                     倚強                
典範              富邦金融投等債                                     至寶電              
益通              元大10年IG銀行債                                     鑫創                
振維              FH公司債A3                                     宇環                
迎輝              FH次順位IG金融債                                     廣寰科              
重鵬              FH美元信用債1-5Y                                     雙鴻                
研勤              群益A級公司債                                     幸康                
欣厚-KY           群益AAA-A醫療債                                     泰谷                
兆遠              中信美國公債20年                                     熱映                
寶得利            中信中國債7-10                                     力致                
太欣              中信中國美元IG債                                     森寶                
系統電            B新光美債1-3                                     昇達科              
天剛              B新光美債20+                                     先益                
世紀              第一金美債20+                                     泓格                
華容              第一金金融債 10+                                     東林                
建榮              第一金科技債 10+                                     盈正                
立衛              永豐10年A公司債                                     晟楠                
天揚              永豐15年金融債                                     艾恩特              
鈺創              永豐7-10年中國債                                     精聯                
佳總              凱基醫療保健債                                     德微                
合正              凱基IG精選15+                                     緯軟                
金利              凱基AAA-AA公司債                                     數字                
寶聯通            台新美元銀行債                                     世紀                
凱鈺              台新中國政策債                                     友銓                
德宏              新光15年IG金融債                                     立衛                
合邦              富邦新興投等債                                     合正                
萬旭              富邦歐洲銀行債                                     凱鈺                
久正              中信美國市政債                                     通泰                
上揚              中信新興亞洲債                                     合邦                
全譜              中信EM主權債0-5                                     亞元                
易通展            合世                                         萬旭                
茂迪              易威                                         順發                
元隆              邦特                                         欣技                
沛亨              天良                                         全譜                
九暘              雙美                                         元隆                
凱碩              南璋                                         廣錠                
全達              勝昱                                         神盾                
奧斯特            萬國通                                       奧斯特              
保銳              飛寶企業                                     宏捷科              
越峰              宏佳騰                                       三圓                
商丞              世德                                         三豐                
英格爾            泰茂                                         力泰                
士開              精確                                         理銘                
昇益              宏易                                         惠普                
志嘉              科際精密                                     安心                
富裔              皇田                                         燦星旅              
燦星旅            唐鋒                                         富驛-KY             
富驛-KY           富喬                                         亞都                
劍湖山            聯光通                                       老爺知              
德記              富宇                                         滿心                
泰偉              通訊-KY                                      東凌-KY             
華義              榮群                                         紅馬-KY             
昇華              新零售                                       德記                
得利影            恩得利                                       弘帆                
鼎創達            李洲                                         關中                
台境              凱柏實業                                     大展證              
愛地雅            元炬                                         誠品生活            
邦泰              及成                                         華義                
                  和進                                         得利影              
                  耀勝                                         隆中                
                  倚強                                         時報                
                  錦明                                         旭然                
                  鑫創                                         鼎創達              
                  宇環                                         益張                
                  廣寰科                                       捷必勝-KY            
                  點晶                                         旭源                
                  斐成                                         紅木-KY             
                  泰谷                                         綠河-KY             
                  典範                                         花王                
                  益通                                         欣雄                
                  由田                                         欣泰                
                  振維                                         合騏                
                  迎輝                                                             
                  重鵬                                                             
                  研勤                                                             
                  艾恩特                                                           
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  環宇-KY                                                          
                  寶得利                                                           
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  安碁                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  久元                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  長科                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  大甲                                                             
                  VHQ-KY                                                           
                  鼎創達                                                           
                  旭源                                                             
                  台境                                                             
                  欣雄                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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