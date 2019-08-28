[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 光隆 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 進階 天良 大略-KY 元大美債1-3 精確 久陽 強生 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 統新 東林 其祥-KY 勝昱 群益10年IG金融債 利機 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰5Y+新興債 家登 友銓 世坤 飛寶企業 富邦全球高收債 協益 倉和 萬國通 精確 國泰中國政金債5+ 聰泰 三圓 聚紡 宏易 富邦中政債0-1 上揚 雙喜 健信 唐鋒 FH中國政策債 茂迪 力泰 至興 聯光通 凱基中國債3-10 沛亨 理銘 大詠城 通訊-KY 凱基新興債10+ 精測 亞都 萬在 榮群 凱基科技債10+ 凱碩 老爺知 百德 新零售 群益AAA-AA公司債 易飛網 東凌-KY 科際精密 恩得利 群益15年IG公用債 泰偉 邁達康 福盈科 李洲 群益15年EM主權債 綠河-KY 大恭 凱柏實業 FH能源債 欣泰 康聯訊 元炬 FH製藥債 台聯電 及成 FH新興企業債 韋僑 和進 群益25年美債 威潤 耀勝 FH20年美債 晉椿 倚強 FH中國信用債 松和 錦明 中信高評級公司債 新零售 鑫創 中信優先金融債 李洲 宇環 凱基AAA至A公司債 元炬 廣寰科 凱基金融債20+ 及成 點晶 凱基美債25+ 新洲 斐成 國泰A級金融債 耀勝 泰谷 富邦中國投等債 倚強 典範 富邦金融投等債 至寶電 益通 元大10年IG銀行債 鑫創 振維 FH公司債A3 宇環 迎輝 FH次順位IG金融債 廣寰科 重鵬 FH美元信用債1-5Y 雙鴻 研勤 群益A級公司債 幸康 欣厚-KY 群益AAA-A醫療債 泰谷 兆遠 中信美國公債20年 熱映 寶得利 中信中國債7-10 力致 太欣 中信中國美元IG債 森寶 系統電 B新光美債1-3 昇達科 天剛 B新光美債20+ 先益 世紀 第一金美債20+ 泓格 華容 第一金金融債 10+ 東林 建榮 第一金科技債 10+ 盈正 立衛 永豐10年A公司債 晟楠 天揚 永豐15年金融債 艾恩特 鈺創 永豐7-10年中國債 精聯 佳總 凱基醫療保健債 德微 合正 凱基IG精選15+ 緯軟 金利 凱基AAA-AA公司債 數字 寶聯通 台新美元銀行債 世紀 凱鈺 台新中國政策債 友銓 德宏 新光15年IG金融債 立衛 合邦 富邦新興投等債 合正 萬旭 富邦歐洲銀行債 凱鈺 久正 中信美國市政債 通泰 上揚 中信新興亞洲債 合邦 全譜 中信EM主權債0-5 亞元 易通展 合世 萬旭 茂迪 易威 順發 元隆 邦特 欣技 沛亨 天良 全譜 九暘 雙美 元隆 凱碩 南璋 廣錠 全達 勝昱 神盾 奧斯特 萬國通 奧斯特 保銳 飛寶企業 宏捷科 越峰 宏佳騰 三圓 商丞 世德 三豐 英格爾 泰茂 力泰 士開 精確 理銘 昇益 宏易 惠普 志嘉 科際精密 安心 富裔 皇田 燦星旅 燦星旅 唐鋒 富驛-KY 富驛-KY 富喬 亞都 劍湖山 聯光通 老爺知 德記 富宇 滿心 泰偉 通訊-KY 東凌-KY 華義 榮群 紅馬-KY 昇華 新零售 德記 得利影 恩得利 弘帆 鼎創達 李洲 關中 台境 凱柏實業 大展證 愛地雅 元炬 誠品生活 邦泰 及成 華義 和進 得利影 耀勝 隆中 倚強 時報 錦明 旭然 鑫創 鼎創達 宇環 益張 廣寰科 捷必勝-KY 點晶 旭源 斐成 紅木-KY 泰谷 綠河-KY 典範 花王 益通 欣雄 由田 欣泰 振維 合騏 迎輝 重鵬 研勤 艾恩特 欣厚-KY 兆遠 環宇-KY 寶得利 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 安碁 上揚 全譜 易通展 茂迪 久元 元隆 沛亨 長科 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 大甲 VHQ-KY 鼎創達 旭源 台境 欣雄 愛地雅 邦泰