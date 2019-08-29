能源盤後—美庫存大減 5週來最多 激勵原油收高

週三交易，原油期貨收高，EIA 報告顯示，上週美國原油庫存下降，為 5 週來最大下降程度，且石油產品庫存也一併下降，有助於舒緩市場對需求放緩的擔憂。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「淨進口持續縮減的趨勢已經讓原油庫存大幅減少，進口量下降至每日低於 600 萬桶，而出口量大增至每日 300 萬桶以上。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.6%，收每桶 55.78 美元，根據 FactSet，此為一週多來的最高點，但已脫離盤中高點 56.75 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲美 98 美分或 1.7%，收每桶 60.49 美元。

美國原油庫存報告

EIA 週三公布，上週 (8/23 止) 美國原油庫存下降 1000 萬桶，為 7 月 19 日止的一週以降最大單週庫存減少數量 (該週減少 1080 萬桶)。另外，EIA 也公布，同期汽油庫存下降 210 萬桶、蒸餾油庫下降 210 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存減少 470 萬桶、汽油庫存下降 53 萬桶、蒸餾油庫存增加 70 萬桶。API 週二公布上週原油庫存減少 1110 萬桶。

EIA 指出，過去 4 週汽油產品供應量 (需求指標) 平均每日 980 萬桶，較去年同期增加 2.4%。