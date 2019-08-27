金管會緊盯債券ETF 整體規模已突破兆元 壽險資金比例逾4%

壽險業橫掃 9 成債券 ETF，有過度集中問題與風險，金管會日前要求投信業要限期降低集中度問題，同時也持續緊盯債券 ETF 規模，金管會今 (27) 日表示，投信投顧公會每天更新數據，在至 8 月中旬，債券 ETF 規模已經突破兆元大關，至今日進一步成長到 1 兆 102 億元，站壽險資金比例也突破 4%。

據統計，現行掛牌已逾 90 檔債券 ETF，光是 7 月單月，債券 ETF 規模就大增近千億元，達到 9003 億元，且增速未止，至 8 月中旬，債券 ETF 規模已衝破兆元大關。

金管會表示，債券 ETF 於 7 月底達 9003 億元時，占壽險可運用資金比例 3.5%，如以今日規模 1 兆 102 億元計算，壽險占可運用資金比例則增至 4.2%。

債券 ETF 自 2017 年發行以來，還沒有加掛外幣的雙幣 ETF，不過明日起就有債券 ETF 提供外幣交易選擇，由新光投信發行的「新光中國政金綠債」，其人民幣級別的 ETF 將在明天正式掛牌，將是首檔加掛外幣的債券 ETF。

新光中國政金綠債 ETF 今年因陸債風行，也是首檔規模破百億元的上市債券 ETF，迄今該 ETF 規模達到 206 億元。也就是說，待明天該檔債券 ETF 再掛牌挹注後，整體債券 ETF 規模還將持續向上攀升。

面對債券 ETF 快速成長，且壽險資金過度集中，金管會已要求 2019 年 3 月之前已發行且高集中的債券 ETF 須提改善計畫，單一投資人最高持有比例上限須逐年調降 10%，在半年到 1 年內，單一投資人持有比例要降到 7 成以下；而 2019 年 3 月後新掛牌的債券 ETF，單一投資人不得超過 5 成，半年內最高上限更要降到 3 成。無論新舊債券 ETF 的單一投資人，投資比例最終都要降到 30%，若有未達標者，恐無法發行新的債券 ETF。