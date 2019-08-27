基金自行質借上路 合庫銀拔頭籌 5家銀行排隊待審

金管會今 (27) 日表示，已於上週五 (23 日) 核准合庫金 (5880-TW) 旗下合作金庫商銀辦理基金自行質借業務，為第一家經金管會許可辦理自行質借業務的銀行，後續還有 5 家銀行排隊待審。

共同基金是國人偏愛的投資工具，過去投資人想要用投資工具融資，只能用股票設質借款，或是用投資型保單辦理保單借款，2015 年金管會開放「共同基金」做為擔保品，可辦理跨行質借，但因為是「跨行」業務，銀行承作意願不高，因此，事隔 4 年，金管會進一步開放「基金自行質借」。

金管會在 4 月 22 日發函給銀行公會，銀行在調整相關資訊系統後，就可向金管會申請辦理基金自行質借業務，扣除今天核准的合庫開辦後，待審的還有 5 家，其中 1 家是外商銀、4 家是民營銀行。

投資人透過信託投資的基金、債券等，可向同一家銀行質押借款，取得資金貸放成數最高 5 成，對象限專業投資人，可藉此提高資金運用效率，並有助挹注台股，預計銀行試辦此業務三年為限，之後再視辦理成果作為續辦考量。

為避免委託人 (投資人) 過度擴大財務槓桿並確保銀行債權，金管會已就自行 (同一家銀行) 質借業務擬具相關配套控管機制。包括可質借基金投資人限定在專業投資人及一定財力的自然人；專業機構投資人為總資產超過新 5000 萬元以上的法人或基金，自然人為財力達 3000 萬或單筆投資逾 300 萬元以上。

再者，可以辦理質借的信託受益權，以信託財產運用於具高度流動性與次級市場之投資標的為主，囊括：外國股票、不具槓桿或放空效果的指數股票型基金、外國債券及境內外基金等。