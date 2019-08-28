中國智慧音箱市場崛起 百度超越谷歌拿下全球市占第2

隨著智慧生活不斷變革，各大廠看準智慧語音助理市場，推出智慧音箱搶市，研調機構 Canalys 發表最新報告指出，今年第 2 季全球智慧音箱總出貨量達 2610 萬台、季增 55.4%，其中仍以中國市場成長最為快速，百度推出的小度音箱甚至擊敗谷歌，成為市占第 2 的智慧音箱品牌。

Canalys 表示，第 2 季亞馬遜 Amazon Echo 出貨達 660 萬台、年增 61.1%，依舊保持全球市占第一的位置，而中國百度推出的小度音箱雖然僅面向中國內需市場，但今年第 2 季出貨量達 450 萬台、年增 3700%，成為全球出貨第 2 名的品牌廠商，而谷哥推出的 Google Home 出貨則為 430 萬台、年減 19.8%。

Canalys 進一步指出，今年全球智慧音箱市場將達 2.07 億台，年增 82.5%，其中以中國市場成長最快速，年增幅可望達 166%，今年第 2 季中國智慧音箱出貨達 1260 萬台，超過美國 610 萬台，仍是全球智慧音箱增長幅度最快的地區。

Canalys 表示，雖然中國智慧音箱市場的表現優於其他國家，百度小度音箱出貨量超越 Google Home，但雙方分屬在不重疊的市場銷售，中國與非中國地區，短時間內對雙方市場地位並不會有影響。

而智慧音箱的未來發展，Canalys 認為，廠商下一步是在智慧音箱上結合顯示螢幕，但現階段在價格偏高與產品定位策略還不明確下，廠商仍會先針對特殊的使用場景，並以提升語音辨識能力為優先考量。

隨著智慧生活演進，各大廠看準智慧語音助理市場，從手機語音助理轉而往智慧音箱市場發展，除了亞馬遜 AmazonEcho、Google Home、中國阿里巴巴的天貓精靈、京東叮咚、小米小愛同學及百度小度外，蘋果 HomePod 也陸續在台灣、日本正式上市。