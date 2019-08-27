美日聯手打造宅配防災用無人機、可載送30公斤重貨物

由於日本網路購物的市場規模不斷擴大，對於商品配送的物流需求也隨之增加。以經營日本黑貓宅急便聞名的，日本當地最大宅配業者「雅瑪多控股」(Yamato Holdings)(9064-JP)，與美國的直升機製造商貝爾 (Bell Helicopter)，共同研發了載運貨物用的無人機，並於 26 日在世人面前公開了試飛過程。

這款載貨用無人機，機體由美國貝爾公司負責打造，而裝載貨物的容器，則是由雅瑪多控股所研發。

(圖片：Investing.com)

無人機的高度為 1.8 公尺，機身寬度達 2.7 公尺長。最高飛行時速約為 200 公里，載重能力約為 30 公斤左右 (不含容器本身重量)。

這次的公開試飛活動，於 26 日在美國南部德州舉行。無人機在眾人矚目下垂直升空，到了上空變換為水平飛行姿態後，於空中飛行了數分鐘之久。

機上配備有 GSP 全球衛星定位系統，只要預先設定好飛行路徑，無人機就可進行自動飛行。另外在攝影機與感測器的加持下，無人機能自行躲避障礙物。業者未來的規劃是，要讓無人機降落在大樓的屋頂上，或將物資載送到受災區現場。

目前雅瑪多控股與貝爾的規劃是，在經過美國聯邦航空總署 (FAA) 與日本國土交通省的協議後，計畫於 2020 年代的前半，要讓他們共同研發的載貨無人機邁入實用化階段。

而在另一方面，美國亞馬遜 (AMZN-US) 也於今年 6 月正式發表，他們已將無人機投入商品的配送服務。未來的空中運輸，也將出現激烈競爭。