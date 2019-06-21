SLACK掛牌首日股價狂飆48% 市值超過200億美元

知名企業即時通訊服務商：Slack (WORK-US) 跳過 IPO，昨日 (20 日) 直接在紐約證券交易所掛牌上市。第一天交易，股價就爆衝 48% ，至每股 38.62 美元，遠遠高於紐約證交所為 Slack 所設定的參考價每股 26 美元。

Slack 上市的第一天股價就狂飆，盤中股價一度飆至每股 42 美元，尾盤收在每股 38.62 美元，第一天的亮眼成績，讓 Slack 公司價值突破 200 億美元。

Slack 是今年多家新上市的科技股之一，但跳脫傳統 IPO 直接掛牌上市的作法，在一年半內僅為第 2 家。去年瑞典音樂串流服務公司：Spotify (SPOT-US) 創此先例。

直接上市的好處，在於可以避免又貴又費時的程序，不過與 IPO 不同，銀行不會承銷發行，也不會發行新股，公司無法獲得額外的營運資金。不過會選擇這樣的做法，表明 Slack 是一家不需融資的公司，且現有股東股票不會受到稀釋。

Slack 創辦人兼執行長 Stewart Butterfield（來源：AFP)

Slack 創辦人兼執行長斯圖爾特 · 巴特菲爾德 (Stewart Butterfield) 表示，公司帳上的現金已經高達 8 億美元，目前無籌資的需要。同時，公司聘請了高盛 (Goldman Sachs)、摩根史坦利 (Morgan Stanley ) 等擔任財務顧問。

Butterfield 對公司的前景充滿信心，他表示 Slack 能獲得成功，意味著電子郵件的趨勢將出現變化。他認為傳統的電子郵件將在 5 到 7 年之內逐漸淘汰。

「相信大家都會選擇 Slack，因為 Slack 為企業與私人提供良好的通訊平台」Butterfield 自信的表示。

在短短五年裡，Slack 沒有行銷也沒有業務團隊，已經發展到擁有超過 1000 萬的用戶，微軟在幾年前就曾經想收購，但遭到 Slack 拒絕。

截至今年 1 月 31 日，Slack 的財報顯示，營收為 4 億美元，淨虧損則為 1.389 億美元。公司表示，在每日超過 1000 萬的活躍用戶中，付費的用戶成長年增率達 49%。其中，付費等級最高的客戶族群也大幅成長，年增率高達 93%。