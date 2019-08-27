新創金援後盾到 台企銀攜信保基金、工研院提供無形資產融資

過去新創產業想要跟銀行申辦融資，往往受限於沒有擔保品與獲利而碰壁，由工研院、信保基金攜手台企銀 (2834-TW) 推出「無形資產融資」，讓中小型企業可用技術專利搭配信保基金向申請融資，提供規模較小的新創產業新金援管道。

目前中小企業跟銀行申請融資，通常需要以廠房、機械等有形資產，與公司獲利與公司財力做為擔保，才能有機會取得資金，但對於正在發展階段的新創業來說，因缺乏有形資產與獲利設定抵押作為擔保，經常發生空有技術專利，卻苦無資金可奧援。

未解決新創科技業融資困境，工研院、信保基金與台企銀今 (27) 日共同舉辦「IP 變資金 白手起家創業行」座談會，邀請產官界共同探討如何協助新創業透過無形資產跟銀行申請融資。

台企銀董事長黃博怡表示，新創與文創儘管擁有專利等無形資產優勢，但因國內缺乏無形資產鑑價機制，導致融資困難，台企銀 5 月訂定「無形資產融資貸款辦法」，結合外部專業鑑價機構，提供新創藉由無形資產取得銀行資金挹注。

台企銀副總暨發言人張志堅指出，舉凡向工研院購買技術或是自己研發專利，都可向銀行申請無形資產融資，由台企銀委託外部鑑價機構協助鑑價，其中營運周轉資金申貸年限 5 年、專利技術申貸年限 7 年，每家公司申貸額度上限 1000 萬。

張志堅補充，無形資產融資除賺取利息外，融資企業開始獲利後，銀行也會依約收取一定比例的獲利收益。

台企銀說明，目前透過無形資產取得融資三個案例，全都是由工研院轉介案例，核貸金額約 500 萬到 1000 萬；其中研發可收納導尿管的亞拓醫材、研發超音波顯影劑的博信科技等，都是向工研院購買專利，聚焦電動車商機的瓏驊科技則是自有技術專利。

工研院院長劉文雄認為，台灣資金充沛，但資金並未有效流入科技新創市場，導致新創產業目前仍有融資困境待解，結合工研院案例轉介與信保基金提供信用保證，可望增加銀行提供創業家籌資管道，協助新創產業發展。