減稅降費顯成效 7月中國工業企業利潤年增負轉正

中國統計局今 (27) 日公布 7 月份中國規模以上工業企業利潤總額年增 2.6%，6 月為下降 3.1%，意外由負轉正。

資料來源: 中國統計局

1～7 月，中國規模以上工業企業利潤總額人民幣 3.5 兆元，年減 1.7%，降幅比 1～6 月份縮小 0.7 個百分點。



7 月民營企業利潤年增 11.4%，漲幅比 6 月份上升 9.7 個百分點。業內指出可能減稅降費、降低融資成本、優化營商環境等利多效應正反映在民間企業上。

1～7 月，採礦業利潤總額人民幣 3354.4 億元，年增 4.2%；製造業利潤總額人民幣 2.88 兆元，年減 3.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額人民幣 2848.9 億元，年增 10.6%。

1～7 月，在 41 個工業產業中，29 個產業利潤總額呈現年增，12 個產業呈現衰退。年增幅最高的前三名產業分別為，電氣機械和器材製造業年增 15.6%，專用設備製造業年增 14.3%，石油和天然氣開採業年增 12.9%。

利潤出現衰退的產業中，以石油、煤炭及其他燃料加工業衰退 50.6 % 為最高，其次為黑色金屬冶煉和壓延加工業，下跌 25.1%；排名第三為汽車製造業，下降 23.2%。此外，計算機、通信和其他電子設備製造業則下滑 6.3%。

1～7 月，規模以上工業企業營收達人民幣 59.58 兆元，年增 4.9%；營業成本達人民幣 50.27 兆元，年增 5.2%；營利率為 5.87%，年減 0.39 個百分點。

產品存貨周轉天數有所減少，7 月底，規模以上工業企業製成品存貨周轉天數為 17.2 天，比去年同期減少 0.2 天。

此外，企業槓桿率繼續降低。7 月底，規模以上工業企業資產負債率為 56.8%，比去年同期下滑 0.5 個百分點。其中，國營企業資產負債率為 58.3%，比去年同期下滑 1.1 個百分點。

中國統計局官員解讀指稱，儘管 7 月份工業企業利潤成長幅度由負轉正，但中國經濟下滑壓力大，市場需求趨緩，工業產品價格下滑，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

