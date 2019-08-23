中若遭美課新關稅 經濟學家：中國GDP將不到6%

根據彭博社對 14 位經濟學家的調查，若美國對中國輸美的剩餘 3000 億美元進口品全面加課關稅，會讓中國的 GDP 降至 6% 以下，將創下 1990 年以來，最緩慢的增長。

中國輸美剩餘 3000 億美元的部分商品，自 9 月 1 日開始課徵額外關稅，12 月起將全面課徵 10%。經濟學家們認為，一旦新關稅生效，中國 GDP 將比去年減少 0.5%，且隨著明年的景氣走向持續放緩，預估 2020 年的 GDP 可能不到 6%，將低於政府目前的目標下限。

經濟學家們認為，中國面臨了國內本身需求的疲軟，同時，與美國的關稅戰將使出口受挫。因此，根據這項調查，有 7 位經濟學家預估，新關稅將衝擊中國出口約 0.5% 至 1%。

美國總統川普已暫時推延部分商品的新關稅至 12 月，目前持續有消息傳出，美國計畫於 9 月邀請中國來美國，與川普進行新一輪的面對面對談。

不過儘管中國 10 月份即將迎來中共建政 70 周年，北京當局仍未針對經濟成長的滑落，推出大規模的刺激措施。

相對的，中國目前以調整利率結構改革的方式，實行新版貸款市場報價利率 (LPR)，並採取優先考慮穩定性的路線，而不是刺激經濟加速。

根據彭博社對另一份 34 位經濟學家與分析師的調查，預期中國人行短期內降低中期借貸便利 (MLF) 利率的機會，可能性並不大。分析師認為，目前市場流動性充足，銀行借 MLF 的意願並不強烈，同時也須觀察 LPR 的引導傳遞效應如何。

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