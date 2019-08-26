上海商銀打造金融區塊鏈函證生態圈 市占率32%居冠 

上海商銀 (5876-TW) 去 (2018) 年 9 月運用區塊鏈與 API 技術，完成全台第一筆會計師函證回覆，根據財金公司統計，目前已有 30 家銀行加入財金公司金融區塊鏈函證服務，並持續增加中；上海商銀挾優勢，目前市占率以 32% 居金融業之冠。

上海商銀去年成為全國第一家推出會計師函證區塊鏈服務的銀行，不但讓金融科技落實在銀行業務中，更解決傳統紙本函證作業費時耗力與資料遭偽造、變造或遺漏風險的痛點。

上海商銀不僅在推廣金融區塊鏈函證服務上拔得頭籌，今年在金融區塊鏈函證服務使用量上更繳出亮麗的成績單，截至今年 7 月底止，上海商銀已延攬 68 家會計師事務所參與金融區塊鏈函證服務，並協助其取得 971 家受查企業授權，已有 3053 件詢證函透過金融區塊鏈函證服務平台發出，總市佔率約 32%, 為所有業務代理銀行之冠。

上海商銀解釋，透過金融區塊鏈函證「自動化」與「數位化」服務，政府、會計師、受查企業及銀行等金融機構可以整合成一個完整且高效率的金融區塊鏈函證生態圈，上海商銀希望能夠以價值驅動合作夥伴，以區塊鏈函證服務為業務合作基礎，同時提供會計師事務所收付款平台功能，包含台灣 Pay 收單，串連會計師與受查企業兩端的金融服務，讓服務受查企業付費變得更加便利與方便，不但大幅提高會計師函證作業的服務品質及效率，也解決多渠道收款和對帳流程複雜的問題，降低會計師事務所的帳務處理人力。

上海商銀進一步表示，從服務諮詢、發函證到收費通知、繳費到對帳服務，一站式系統化的金融服務，深受會計師與企業的肯定，讓三方共同打造出新的業務場景，吸引更多會計師與企業加入此區塊鏈生態圈，未來上海商銀將持續讓新興科技落地商轉，不斷提供更便利的金融服務模式。