企業桃園設廠投資夯 前7月交易金額突破百億元 超越新北

台商返台設廠動作持續擴大，工廠家數日益增長，其中以桃園工廠家數及營收稱霸全台，商仲業者統計，前 7 月全台上市櫃企業工業地產交易，交易件數達 50 件，金額 384 億元，其中桃園交易金額就占全台 3 成，來到 119 億元，遠遠超過新北市 66 億元。

近期有桃園大園的宏泰電工 (1612-TW) 董事會通過，將公開標售桃園大園工業區的土地、廠房資產，底價 4.99 億元，委託 CBRE 世邦魏理仕在 9 月 25 日開標；定穎 (6251-TW) 為優化生產分工將標售桃園廠資產，底價 8.2 億元，委由商仲第一太平戴維斯 10 月 18 日開標。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產指出，新北市除地價貴，多半工業區開始轉型科技廠辦，而純製造業廠商開始外移，選擇具優勢的桃園設廠。

近年需求面積超過 5,000 坪的上市櫃企業逐年增加，大型案件包含台達電 (2308-TW)，2018 年至今在台投資 46 億元設廠，還有廣達 (2382-TW) 在華亞科技投資 42 億元買廠房。

CBRE 世邦魏理仕指出，近年包括寶成 (9904-TW)、鴻儒 (1476-TW)、富邦媒體 (8454-TW)、永聯物流、健策精密 (3653-TW) 等國際企業，持續搶地進駐桃園，國二甲線也動工興建，預計 2020 年底通車，桃園市政府更規劃在大園開發智慧紡織園區。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，近幾年因為企業在中國經營成本墊高，加上當地設廠條件趨嚴，迫使企業紛紛朝中國以外市場尋找設廠機會，其中包括台灣、越南、印度等地、更是企業主要首選目的地。