世貿3館標案條件下月拍板 明年招標

財政部國產署今 (26) 日公告今年第 2 批地上權招標案，共 14 宗散落於北中南的地上權案將在 10 月 28 日開標，位於台北市緊松江南京站地上權案，預計 10 月公告招標。至於市場高度關注的世貿 3 館與松山機場旁的國泰營區基地地上權，相關準備作業目前也正緊鑼密鼓準備中，預計明年公告招標。

國產署表示，這 14 批設定地上權招標案分別坐落於北中南，其中台北市 4 件、高雄市 4 件、台中市 3 件，台南、嘉義與屏東各 1 件，合計釋出面積共 4.66 公頃，權利金底價共 25.35 億元，存續期間皆為 70 年。

國產署官員說，台北 4 件招標案有 2 件為首次招標，包括大安區鄰近科技大樓捷運站與台灣大學的土地，屬於第三種住宅區；位於中正區鄰近善導寺捷運站與華山文創園區則屬於第三類商業區。

另外，高雄三民區與仁武區、台中市北區、台南市、嘉義市與屏東市等標案也是首次招標。

官員指出，過去地上權招標案北部標的相對搶手，但隨著北部大面積完整的標的越來越少，建商與壽險業轉往中南部獵地，讓中南部土地脫標率有攀升趨勢，包括台中市梧棲區、靠近三井 Outlet 的鎮南段 224 地號基地，已有業者表態有興趣。

位於台北市松江南京站 2、3 號出口基地，則計畫在 10 月公告招標。官員透露，該地上權招標日前舉辦說明會，包括國泰、富邦、新光、南山與台壽等五大壽險業全都出席，目前傾向開發為商業旅館，招標條件 9 月就會拍板定案。

而被譽為「王中之王」，位於信義區世貿 3 館設定地上權標案，地上面積共 4856 坪，是台北市僅存大面積完整素地，粗估市價約 500~600 億元，官員說，世貿 3 館是否納入興建會議展覽設施做為招標條件，最快下個月就會決定。

另外，緊鄰松山機場的國泰營區基地則是營改基金土地，面積共 2982 坪，官員解釋，由於國防部已和台北市政府達成協議，軍備局需在 12 月前捐贈 79 筆土地給市府，換取容積調派，因此屆時國泰營區基地容積率將由目前的 140% 到 200% 提升至 400%，預計明年對外招標。