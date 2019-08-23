〈房產〉外國人在台購屋香港人買最多 去年取得建物高達1.6萬坪

依地政司 2018 年外國人取得土地及建物面積統計，外國人在台取得建物面積第一名的就是香港籍，2018 年共取得約 1.6 萬坪的建物面積，由此可見外國人在台購置不動產，以香港人最為積極，不過若對比買賣移轉棟數面積比例來看，香港人取得建物面積，約占全台去年移轉的 0.17%。

不過，此統計資料顯示，去年港人在台取得建物面積這樣低微的比例，對房市的價量影響十分有限。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，香港人來台定居的確是一種趨勢，根據過去經驗來看，香港人移民前兩名首選應是加拿大與歐洲，第三名則是語言文化相近的台灣，香港人來台定居有些人是為了討生活，有些人則是為了養老退休而到台灣生活。

反觀，台灣的生活條件就友善許多，例如台灣的醫療資源完善，去醫院照個片子不用像香港動輒等半年以上，台灣的住宅環境、文化語言、醫療品質、物價水準對香港人有一定的吸引力，不過香港一般的上班族即使覺得台灣生活環境不錯，但香港與台灣薪資水準差異過大，一般香港的上班族不容易放棄原有的工作到台灣生活，因此可能來台的還是以置產或退休族群為主。

地政司統計，2018 年外國人取得土地及建物面積，取得土地面積最大是登記在英屬維京群島的法人，取得土地面積約 1.9 萬坪，其次是日本人跟香港人，至於取得建物面積最大的則是香港人，其次是英屬維京群島的法人，第三名則是英屬開曼群島的法人，統計第一名的香港人 2018 年共取得建物面積約 1.6 萬坪。

根據相關規定，港籍人士在台灣投資 600 萬元 (約港元 152 萬元)，即可獲得台灣的居留證，在出境不超過 30 天的前題下，住滿一年則能申請入籍台灣。而香港人到台灣退休過生活，依個人的財務能力不同而有不同的偏好，能力好一點的會選擇市中心的大坪數產品，預算有限的民眾可能會選擇北市以外的都會區，另外香港人喜歡山喜歡海，因此近年市場也傳出淡海新市鎮內，有些香港人購屋的消息。