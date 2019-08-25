〈觀察〉5G白牌小基站打電信布建有挑戰 將在終端應用發光發熱

電信白牌商機興起，不過業界人士直言，在電信商布建小基站的部分，舊有電信商較不太可能使用白牌小基站，新進業者則須考量 5G 收訊不良時等銜接問題，因此白牌設備、小基站反倒在智慧交通、智慧醫療等 5G 場域應用，具有最大商機。

以國內電信營運商為例，現在使用的設備大多是諾基亞、愛立信等國際大品牌，本身也有小型基地台產品，且白牌小基站若要與現有設備連接，還是必須通過大廠認證測試，加上白牌電信架構有一定技術門檻，因此舊有電信商採用白牌機率並不高。

至於新進業者如樂天沒有 4G 的包袱，可以往新架構發展，但卻也是問題點，因為在 5G 訊號不良時，就得轉為 4G 訊號，一來新進業者沒有 4G 服務，二來就算要「借網」，還是得連上現有電信設備，就會再次回到上述問題。

不過，這不代表白牌小基站沒有機會，業者指出，5G 最大商機會在應用面，根據資料顯示，5G 產值到 2025 年將突破 2000 億美元，電信商所需基礎設施、設備僅占 14%，上游的原料零組件占比也才約 25%，但應用端的產值高達 60% 以上。

業者指出，以往 2G、3G、4G 是 B2C，但現在看來 5G 發展趨勢是 B2B，甚至是 B2G(企業對政府)，會有一個平台，以此為基礎，衍生出廣泛應用，屆時智慧交通、智慧醫療等估將大量使用白牌小基站及設備，估將帶動相關廠商需求暢旺。