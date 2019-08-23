〈觸控展將開展〉元太攜手友達開發OTFT背板技術 群創推折疊新品

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (23) 日宣布與面板大廠友達 (2409-TW) ，成功開發以有機薄膜電晶體 (OTFT) 為驅動背板的 EPD 顯示器，打造耐撞擊的電子紙解決方案，將應用於穿戴式裝置、智慧服飾上；而群創 (3481-TW) 則展現最新折疊技術，並透露已有廠商接洽，明年第 2 季將開始放量。

元太表示，OTFT 以有機半導體材料取代傳統元件中的無機矽半導體材料，因可採用低溫製程，可降低製造成本，達到量產目標，而 OTFT 背板具備軟性、可彎折優勢，同時具備較高耐撞擊強度，適合開發、導入於各種軟性顯示器產品中，除了軟性與穿戴式等應用之外，也適合用於開發手寫電子紙筆記本，或物流電子紙標籤。

元太技術長蔡娟娟表示，電子紙薄膜具備軟性的材質特質，結合具耐衝擊特性的 OTFT 背板可提升可撓式電子紙耐用性，有利於拓展不同終端軟性產品的開發，如摺疊 (Foldable)、捲曲 (Rollable)、穿戴 (Wearable) 等產品應用。

友達技術長廖唯倫表示，在物聯網的帶動下，各種更柔軟及可撓曲的軟性顯示器需求日益增加，友達自主開發的 OTFT 背板技術，運用現有的 3.5 代 LCD 廠房設備，以有機材料塗佈及低溫製程生產軟性背板，將能兼顧節能與成本效益。

群創今日則發表 5.99 吋摺疊平板手機，以 FHD LTPS 面板窄邊框技術，搭配 2.5D 玻璃蓋板邊緣弧角特殊設計，技術開發，將鎖定商務人士一機兩用需求，目前也已接洽品牌客戶，預計明年第 2 季就可開始放量生產。

此外，群創也將在下周智慧顯示與觸控展覽會 2019 Touch Taiwan，推出水下內嵌式觸控專利技術 (UTID)，支援水下使用的電容式觸控全屏顯示器。