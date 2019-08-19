〈觸控展將開展〉聚焦Micro LED技術應用 專區規模擴大3倍

Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展今年進入第 8 屆，今年參展家數達 289 家，展位數 865 個，皆較去年成長，而今年展場重點仍將擺在 Micro LED /Mini LED 產品與解決方案，主題專區規模也倍增，參展的廠商達 37 家、攤位約 150 個，成長近 3 倍，主辦單位也預計今年參觀人數將突破 3 萬人。

去年台灣顯示器產值達 1.5 兆，占去年 GDP 約 8%，在全球具有領先的地位，包含大型、中小型 TFT LCD 產值，以及 TV 與 IT、車用面板出貨都位居全球第 2，TDUA 台灣顯示器產業聯合總會副理事長梁茂生表示，台灣廠商面臨 LCD 面板供過於求、OLED 技術落後韓國大廠，但在 Micro LED/Mini LED 技術具有 IC、封裝整合的優勢，現在也看到很多廠商跨入新技術的研發，現在就有看到採用 Mini LED 的電競產品陸續推出，而 Micro LED 技術預計在 3-5 年後才會比較有優勢。

梁茂生表示，其實全球面板產業都面臨虧損，不只台灣廠商，韓國面板廠商也好不到哪裡去，包含韓國、中國廠商也都傳出有關廠計畫，但「黎明前必然黑暗」，包含 MicroLED/MiniLED 新技術，都是面板產業的下一個轉機。

梁茂生表示，希望透過政府的協助，帶動新技術的商機出現，將有助於面板產業轉危為安，他也指出華映面臨重整真的很可惜，畢竟華映是第 1 家引進 TFT LCD 技術的台灣廠商，至於台灣面板產業會不會出現整併潮，他認為，短期沒有看到這個跡象，因為整併通常是兩家廠商有互補的效應，而台灣廠商的同質性很高。

副秘書長王信陽表示，預估今年參展人數至少可達 3 萬人以上，商機的部分雖然並不是像 B2C 直接銷售出去，但邀請參展的買主，在設備、面板、解決方案採購，後續可望帶來 2000-3000 億元的商機，副秘書長王信陽則表示，今年受中國限制自由行政策影響，預期部分中國買主、研究人員可能無法來台參展。